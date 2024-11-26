Словарь Маккуори назвал словом года «дерьмофикацию»

Австралийский национальный словарь, разработанный Исследовательским университетом Маккуори, выбрал очередное слово года. Им стало слово «дерьмофикация» (enshittification), в связи с чем в пояснении к этому слову содержится предупреждение о «потенциально оскорбительных выражениях».

Выбор слова года в редакции словаря Маккуори (Macquarie Dictionary) проводится ежегодно в ноябре специальной комиссией экспертов. Они изучают список самых популярных слов, составленный редакторами, выбирают главное, по их мнению, слово, а также указывают несколько «достойных упоминания» слов. Кроме того, проводится голосование среди читателей.

Слово «дерьмофикация» было признано победителем как по итогам обсуждения экспертов, так и по итогам голосования читателей. Словарное значение этого слова — «постепенное ухудшение услуг или товаров, вызванное снижением качества услуг или погоней за прибылью; особенно в отношении онлайн-платформ».

Сам термин не нов, он был введен канадским писателем и блогером Кори Доктороу в 2022 году для описания «процесса разложения соцсетей». По словам писателя, этот процесс состоит из трех этапов: «сначала соцсети обращаются с нами хорошо; потом они используют нас, чтобы быть хорошими для своих бизнес-клиентов; наконец, они используют своих бизнес-клиентов, чтобы загрести себе всю прибыль». После этого, говорит Кори Доктороу, соцсети умирают. Пользователи сталкиваются с дерьмофикацией, когда в соцсетях активно действуют тролли, экстремисты, агрессивно настроенные люди и т. п., «существенно снижая качество» общения на платформах, а соцсети, по мнению пользователей, не делают ничего для того, чтобы исправить ситуацию.

В своих пояснениях эксперты Macquarie Dictionary указывают, что это «базовый англосаксонский термин, снабженный приставкой и суффиксом, которые возвышают его, делая почти формальным; почти приличным». «Это слово описывает ощущение того, что, по мнению многих из нас, происходит в мире и со многими сторонами жизни прямо сейчас!» — отмечают эксперты.

Алена Миклашевская