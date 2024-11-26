У ВДК растут комплексы

Стоимость строительства третьей очередь жилого комплекса «Городские сады», который Воронежская девелоперская компания (ВДК, контролируется Евгением Хаминым) возводит на бывших землях Воронежской опытной сельскохозяйственной станции, оценивается в 3,6 млрд руб. Это следует из опубликованной проектной декларации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В рамках третьей очередь планируется построить дом переменной этажности до 23 этажей общей площадью 47,9 тыс. кв. м. Жилье займет 27,1 тыс. кв. м, на нежилые помещения придется 4,8 тыс. кв. м. Дом рассчитан на 408 одно-, двух- и трехкомнатных квартир площадью от 39,72 кв. м до 148,76 кв. м. В проекте предусмотрено 259 машино-мест — 206 в паркинге и 53 на придомовой территории. Сдать дом планируется в конце 2027 года.

Строительство первых очередей оценивается в 5,4 млрд руб. — 20-этажка на 387 квартир оценивается в 2,3 млрд, 19-этажка на 502 квартиры — в 3,1 млрд, а 20-этажка на 387 квартир — в 2,3 млрд. Первая должна быть сдана в конце этого года, вторая — в середине 2026 года.

Весь проект реализует ООО специализированный застройщик «Квартал-2». По данным Rusprofile, компания была зарегистрирована в ноябре 2019 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 5 млн руб. В 2023 году выручка составила 312 тыс. руб., прибыль или убыток не раскрываются. Управляющая компания — ООО «ВДК» Евгения Колесникова. До апреля 2022 года ей владел основатель группы компаний Хамина Евгений Хамин. Единственный учредитель «Квартала-2» — Дмитрий Осипов, которому принадлежат еще несколько компаний ГК, в том числе ООО СЗ «Группа компаний Хамина».

Осенью 2023 года воронежцы пожаловались председателю СКР Александру Бастрыкину на возможные нарушения при строительстве «Городских садов», так как ЖК возводится «в непосредственной близости» от братской могилы №16 на улице Ломоносова, 116. В ВДК рассказывали о проведении необходимых исследований и экспертиз, которые не выявили ценных для истории и культуры объектов. Областные власти поддержали инициативу о создании на братской могиле особо охраняемой природной территории. О появлении такой ООПТ не сообщалось.

Имущество АО «Воронежская опытная сельскохозяйственная станция» с основным активом в виде 14,5 га земли в начале 2020 года купило за 1,2 млрд руб. малоизвестное на рынке ООО «Недвижимость 36» Евгения Гаврилова. На торгах эта компания в том числе обошла крупных застройщиков — Домостроительный комбинат и «Выбор». В марте того же года «Недвижимость 36» купил Евгений Хамин и его супруга Елена, их доли составили 75% и 25% соответственно.

Подробнее об интересе к землям опытной станции читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Девелоперы сообразили на двоих».

Иван Недокопов