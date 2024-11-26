Бывший глава свердловского Управления дорог Данилов ушел на СВО

Бывший начальник ГКУ «Управление автомобильных дорог» Вячеслав Данилов, обвиняемый в шести эпизодах по ст. 290 УК РФ (получение взятки), заключил контракт с Минобороны и отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО). Как сообщил источник «Ъ-Урал», в связи с этим в отношении него было приостановлено уголовное дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Данилов

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Вячеслав Данилов

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Отсутствует реальная возможность участия обвиняемого в судебном разбирательстве. Местонахождение обвиняемого известно»,— говорится в картотеке Октябрьского районного суда Екатеринбурга, где должно было рассматриваться дело Данилова.

Напомним, по версии следствия, Вячеслав Данилов с октября 2022 года по сентябрь 2023 года получил взяток на 12,1 млн руб. от руководителей подрядных организаций. Подрядчикам он сообщал, что ему можно передать взятку за общее покровительство.

Кроме того, он является фигурантом уголовного дела бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова, обвиняемого в получении взятки в размере 4 млн руб. от строительной компании «Мелиострой». Бывший министр поручил Вячеславу Данилову подготовить комплект документов для заключения прямых госконтрактов с компанией.

По данным источника «Ъ-Урал», после вынесения приговора Василий Старков также отправится на СВО.

Мария Шараева