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Свердловский экс-министр Старков после вынесения приговора вернется на СВО

Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков после вынесения приговора по делу о коррупции вернется в зону проведения СВО (специальную военную операцию). Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердил источник, близкий к следствию.

Бывший министр транспорта Свердловской области Василий Старков во время заседания суда

Бывший министр транспорта Свердловской области Василий Старков во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Бывший министр транспорта Свердловской области Василий Старков во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Василия Старкова обвиняют в получении взятки в размере 4 млн руб. за обеспечение госконтрактов на содержание дорог без проведения торгов. На суде он признал свою вину в содеянном. Преступления, по версии следствия, были совершены в период с сентября 2022 года по сентябрь 2023 года, деньги обвиняемый потратил на ремонт в квартире. Дело рассматривается Кировским районным судом.

Старков был задержан в июле 2024 года, его адвокат отмечал, что он самостоятельно прибыл в Екатеринбург из зоны проведения спецоперации для того, чтобы участвовать в следственных действиях. Василий Старков подал в отставку с поста министра по собственному желанию в ноябре 2023 года. После этого он отправился в зону спецоперации с гуманитарной миссией. В январе экс-министр сообщил изданию «Ъ-Урал», что после возвращения занял должность заместителя генерального директора в Уральском горнопромышленном холдинге, где работал над инфраструктурными проектами. Однако вскоре он вновь вернулся в зону СВО.

Подробности дела Василия Старкова — в материале «Ъ-Урал» «Ремонт не по адресу»

Анна Капустина, Мария Шараева

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