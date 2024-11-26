Проезд по мосту к челябинскому аэропорту откроют 27 ноября

В Челябинске отремонтированный путепровод в районе ТЭЦ-3, по дороге в аэропорт, откроют для движения 27 ноября. Об этом в личном telegram-канале сообщает глава города Алексей Лошкин.

Реконструкция моста на Бродокалмакском тракте началась в апреле текущего года. Подрядчику необходимо было разобрать существующие конструкции, отремонтировать опоры и пролетные строения, восстановить водовод и лестничные сходы, а на проезжей части уложить асфальтобетонное покрытие и нанести дорожную разметку. На время ремонта вводили ограничение движения. Объехать путепровод можно было тремя способами через проспект Победы — по дороге «Северный луч» и Курганскому шоссе; по Копейскому шоссе в обход Челябинска; через трассу М5 в обход города.

Виталина Ярховска