Марио Андретти вывел свою формулу-1

Чемпионат мира «Формулы-1» с 2026 года пополнится новой командой. Международная автомобильная федерация (FIA) сообщила, что к первенству присоединится «конюшня» бренда Cadillac, входящего в структуру американского концерна General Motors. На первых порах новая команда будет выступать с силовыми установками производства сторонних производителей, а с 2028-го, согласно принятым обязательствам, должна перейти на свои двигатели. Путь Cadillac в «Формулу-1» был весьма непростым. Дело в том, что за командой стоит не только американский производитель автомобилей, но и знаменитый в прошлом гонщик Марио Андретти, а также его сын Майкл Андретти. Только благодаря мнимому отстранению семьи Андретти, у которой не сложились отношения с владельцами «Формулы-1», от непосредственного управления проектом, а также давлению Конгресса США проект удалось реализовать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марио Андретти

Фото: Reginald Mathalone / NurPhoto / AFP Марио Андретти

Фото: Reginald Mathalone / NurPhoto / AFP

В 2026 году в «Формуле-1» станет на одну команду больше: к первенству, в котором на данный момент участвуют десять «конюшен», присоединится Cadillac. Примечательно, что компания, входящая в группу General Motors, являющуюся одним из наиболее авторитетных производителей автомобилей в мире, начнет выступление в самой престижной гоночной серии мира с использованием чужих силовых установок. Каких именно, пока не ясно. Фаворитом является Ferrari. У нее как раз с 2026 года высвободятся производственные мощности. Их на данный момент занимает исполнение заказов Sauber. Худшая команда текущего первенства с 2026 года станет заводской «конюшней» Audi.

Cadillac, как сообщает BBC со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1», придется заплатить за вхождение в чемпионат солидную сумму — около $450 млн.

Это в два с лишним раза больше взноса, предусмотренного для новичков по нынешним правилам ($200 млн). Дело в том, что Договор согласия (трехстороннее соглашение между FIA, командами и владельцами коммерческих прав серии, регламентирующее ключевые аспекты проведения первенства) истекает по завершении сезона 2025 года. В новом соглашении, считают источники BBC, команды, которые не в восторге от того, что придется делить призовые выплаты на большее количество участников, наверняка будут настаивать на ужесточении условий вступления в первенство.

Именно из-за нежелания уменьшать свою долю большинство команд нового участника чемпионата видеть и не желало.

Руководители топовых «конюшен», таких как Red Bull, McLaren, Ferrari, Mercedes, не раз повторяли, что не видят в приглашении новичков смысла, поскольку не понимают, какую прибавочную стоимость их появление может принести.

Тут стоит отметить, что, согласно упомянутому Договору согласия, установлен лимит на число участников в 12 команд (до потолка серия не дотягивалась с 2012 года, а в нынешнем режиме на 10 команд существует с 2017-го). Другое дело, что, как говорил босс Mercedes Тото Вольф, в действительности у команд вообще нет права голоса по таким вопросам. Он отмечал, что выдача лицензий на участие относится к компетенции FIA и владельца коммерческих прав серии. Тем не менее казалось, что оппозиция команд является вполне солидным барьером.

Однако устоявшуюся схему все-таки сломал Марио Андретти — легендарный, без преувеличения, человек.

В его широчайшем послужном списке значится, в том числе, титул чемпиона мира «Формулы-1» 1978 года. Именно он сделал за время выступлений в различных сериях бренд Andretti чем-то вроде символа скорости в США. А на данный момент Andretti Autosport, которой управляет сын Андретти-старшего Майкл, является одним из ведущих гоночных брендов США. И, собственно, именно Andretti Autosport подавал заявку на участие в чемпионате «Формулы-1», заявляя при этом, что Cadillac готов оказать «заводскую» поддержку.

Другое дело, что уважение к Андретти-старшему не проецируется у боссов «Формулы-1», в частности у руководства владеющей коммерческими правами серии Liberty Media, на Андретти-младшего, известного своим непростым характером. Глава Liberty Media Грег Маффеи, если верить Марио Андретти, прямо говорил, что дело в его сыне. В частности, еще в октябре, вскоре после Гран-при Майами, Марио Андретти сообщил, что на завтраке с президентом «Формулы-1» Стефано Доменикали и Грегом Маффеи его спросили, зачем неделей ранее он ездил в Вашингтон на встречу с конгрессменами. «Меня попросили приехать туда. В апреле неподалеку от Капитолия прошло гоночное шоу, устроенное Red Bull, что подстегнуло интерес конгрессменов к чемпионату мира и породило вопрос, почему в нем нет американской команды (на самом деле есть — Haas.— “Ъ”). Только я собирался все объяснить Стефано, как вмешался Грег, который заявил: "Марио, я сделаю все, чтобы Майкл не попал в «Формулу-1»". Это поразительно. Мы же говорили о делах, я и не знал, что тут что-то личное!» — пояснил Марио Андретти.

Похоже, однако, что Марио Андретти ездил в Вашингтон не просто на гонку Red Bull. Вероятно, он действительно встречался с конгрессменами, дюжина из которых при поддержке нескольких сенаторов ранее обратилась с письмом к генеральному прокурору США, в котором выражалась озабоченность действиями Liberty Media. Они, дескать, ограничивают возможности американских автопроизводителей по продвижению своей продукции в угоду их европейским конкурентам.

А вскоре по странному совпадению было объявлено о том, что Грег Маффеи к концу года покинет свой пост. При этом примерно в те же сроки подверглось корректировке и участие семьи Андретти в проекте новой команды «Формулы-1». В частности, Майкл Андретти отказался от руководящей позиции в компании Andretti Global, передав ее Дэну Тоуриссу. Взамен Андретти-старший получил пост неисполнительного директора в руководстве команды Cadillac. Иными словами, Марио Андретти снова стал чемпионом, добившимся своей цели и создавшим свою команду «Формулы-1». Пусть даже она не будет носить его имя.

Александр Петров