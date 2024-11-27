Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Марио Андретти вывел свою формулу-1

Самая престижная гоночная серия мира получит новую команду

Чемпионат мира «Формулы-1» с 2026 года пополнится новой командой. Международная автомобильная федерация (FIA) сообщила, что к первенству присоединится «конюшня» бренда Cadillac, входящего в структуру американского концерна General Motors. На первых порах новая команда будет выступать с силовыми установками производства сторонних производителей, а с 2028-го, согласно принятым обязательствам, должна перейти на свои двигатели. Путь Cadillac в «Формулу-1» был весьма непростым. Дело в том, что за командой стоит не только американский производитель автомобилей, но и знаменитый в прошлом гонщик Марио Андретти, а также его сын Майкл Андретти. Только благодаря мнимому отстранению семьи Андретти, у которой не сложились отношения с владельцами «Формулы-1», от непосредственного управления проектом, а также давлению Конгресса США проект удалось реализовать.

Марио Андретти

Марио Андретти

Фото: Reginald Mathalone / NurPhoto / AFP

Марио Андретти

Фото: Reginald Mathalone / NurPhoto / AFP

В 2026 году в «Формуле-1» станет на одну команду больше: к первенству, в котором на данный момент участвуют десять «конюшен», присоединится Cadillac. Примечательно, что компания, входящая в группу General Motors, являющуюся одним из наиболее авторитетных производителей автомобилей в мире, начнет выступление в самой престижной гоночной серии мира с использованием чужих силовых установок. Каких именно, пока не ясно. Фаворитом является Ferrari. У нее как раз с 2026 года высвободятся производственные мощности. Их на данный момент занимает исполнение заказов Sauber. Худшая команда текущего первенства с 2026 года станет заводской «конюшней» Audi.

Cadillac, как сообщает BBC со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1», придется заплатить за вхождение в чемпионат солидную сумму — около $450 млн.

Это в два с лишним раза больше взноса, предусмотренного для новичков по нынешним правилам ($200 млн). Дело в том, что Договор согласия (трехстороннее соглашение между FIA, командами и владельцами коммерческих прав серии, регламентирующее ключевые аспекты проведения первенства) истекает по завершении сезона 2025 года. В новом соглашении, считают источники BBC, команды, которые не в восторге от того, что придется делить призовые выплаты на большее количество участников, наверняка будут настаивать на ужесточении условий вступления в первенство.

Именно из-за нежелания уменьшать свою долю большинство команд нового участника чемпионата видеть и не желало.

Руководители топовых «конюшен», таких как Red Bull, McLaren, Ferrari, Mercedes, не раз повторяли, что не видят в приглашении новичков смысла, поскольку не понимают, какую прибавочную стоимость их появление может принести.

Тут стоит отметить, что, согласно упомянутому Договору согласия, установлен лимит на число участников в 12 команд (до потолка серия не дотягивалась с 2012 года, а в нынешнем режиме на 10 команд существует с 2017-го). Другое дело, что, как говорил босс Mercedes Тото Вольф, в действительности у команд вообще нет права голоса по таким вопросам. Он отмечал, что выдача лицензий на участие относится к компетенции FIA и владельца коммерческих прав серии. Тем не менее казалось, что оппозиция команд является вполне солидным барьером.

Однако устоявшуюся схему все-таки сломал Марио Андретти — легендарный, без преувеличения, человек.

В его широчайшем послужном списке значится, в том числе, титул чемпиона мира «Формулы-1» 1978 года. Именно он сделал за время выступлений в различных сериях бренд Andretti чем-то вроде символа скорости в США. А на данный момент Andretti Autosport, которой управляет сын Андретти-старшего Майкл, является одним из ведущих гоночных брендов США. И, собственно, именно Andretti Autosport подавал заявку на участие в чемпионате «Формулы-1», заявляя при этом, что Cadillac готов оказать «заводскую» поддержку.

Другое дело, что уважение к Андретти-старшему не проецируется у боссов «Формулы-1», в частности у руководства владеющей коммерческими правами серии Liberty Media, на Андретти-младшего, известного своим непростым характером. Глава Liberty Media Грег Маффеи, если верить Марио Андретти, прямо говорил, что дело в его сыне. В частности, еще в октябре, вскоре после Гран-при Майами, Марио Андретти сообщил, что на завтраке с президентом «Формулы-1» Стефано Доменикали и Грегом Маффеи его спросили, зачем неделей ранее он ездил в Вашингтон на встречу с конгрессменами. «Меня попросили приехать туда. В апреле неподалеку от Капитолия прошло гоночное шоу, устроенное Red Bull, что подстегнуло интерес конгрессменов к чемпионату мира и породило вопрос, почему в нем нет американской команды (на самом деле есть — Haas.— “Ъ”). Только я собирался все объяснить Стефано, как вмешался Грег, который заявил: "Марио, я сделаю все, чтобы Майкл не попал в «Формулу-1»". Это поразительно. Мы же говорили о делах, я и не знал, что тут что-то личное!» — пояснил Марио Андретти.

Похоже, однако, что Марио Андретти ездил в Вашингтон не просто на гонку Red Bull. Вероятно, он действительно встречался с конгрессменами, дюжина из которых при поддержке нескольких сенаторов ранее обратилась с письмом к генеральному прокурору США, в котором выражалась озабоченность действиями Liberty Media. Они, дескать, ограничивают возможности американских автопроизводителей по продвижению своей продукции в угоду их европейским конкурентам.

Гонщики «Формулы-1» недовольны отношением к ним со стороны FIA

А вскоре по странному совпадению было объявлено о том, что Грег Маффеи к концу года покинет свой пост. При этом примерно в те же сроки подверглось корректировке и участие семьи Андретти в проекте новой команды «Формулы-1». В частности, Майкл Андретти отказался от руководящей позиции в компании Andretti Global, передав ее Дэну Тоуриссу. Взамен Андретти-старший получил пост неисполнительного директора в руководстве команды Cadillac. Иными словами, Марио Андретти снова стал чемпионом, добившимся своей цели и создавшим свою команду «Формулы-1». Пусть даже она не будет носить его имя.

Александр Петров

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...