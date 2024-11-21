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«Формула-1» свернула не туда

Гонщики недовольны отношением к ним со стороны FIA

В «Формуле-1» назревает конфликт между гонщиками и Международной автомобильной федерацией (FIA), под эгидой которой проводится чемпионат мира. Один из руководителей Ассоциации гонщиков Гран-при (GPDA) Джордж Расселл заявил, что многие из его коллег «сыты по горло» действиями FIA и ее президента Мохаммеда бен Сулайема и полагают, что отношения развиваются в неверном направлении. Недовольство GPDA вызвало отсутствие реакции FIA на обращение гонщиков, потребовавших перестать обращаться с ними «как с детьми» и вообще отчитаться о том, как FIA тратит деньги, собираемые с пилотов и команд в виде штрафов. А началось обострение с того, что FIA наказала Макса Ферстаппена, который уже в воскресенье может стать четырехкратным чемпионом мира, за использование ненормативной лексики.

Пилот команды Mercedes Джордж Расселл во время свободной практики на Гран-при Мексики (октябрь 2024 года)

Пилот команды Mercedes Джордж Расселл во время свободной практики на Гран-при Мексики (октябрь 2024 года)

Фото: Carlos Perez Gallardo, Reuters

Пилот команды Mercedes Джордж Расселл во время свободной практики на Гран-при Мексики (октябрь 2024 года)

Фото: Carlos Perez Gallardo, Reuters

Гонщик команды Mercedes Джордж Расселл, являющийся также директором GPDA, выступил с заявлением, в котором подверг критике руководство FIA во главе с ее президентом Мохаммедом бен Сулайемом. Расселл в своих высказываниях старался срезать углы, но все равно сложилось впечатление, что гонщики готовы к открытому противостоянию с господином бен Сулайемом. В частности, британец отметил, что многие его коллеги «сыты по горло» действиями FIA. Сказал он это в Лас-Вегасе (в воскресенье в этом городе пройдет этап чемпионата мира), комментируя молчание FIA в ответ на обнародованное две недели назад обращение GPDA с требованием перестать «относиться к гонщикам как к детям». Лично от президента FIA спортсмены потребовали, грубо говоря, следить за языком, когда он общается с гонщиками или говорит о них. Также они указали на то, что ему не следует решать, какие украшения носить спортсменам или во что одеваться. С 2002 года FIA проверяет, какие украшения носят гонщики во время заездов, что вызвало негодование семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, известного пристрастием к серьгам, пирсингу и прочим способам проявления индивидуальности.

Кроме того, GPDA напомнила Мохаммеду бен Сулайему, что в 2021 году, когда представителя ОАЭ выбирали президентом FIA, одним из важных пунктов его программы была прозрачность.

Однако при этом FIA, которая собирает штрафы с гонщиков и команд, ни разу не отчитывалась о том, как расходуются эти средства. Отметим, что тема штрафов будоражит спортсменов еще с прошлого года, когда FIA вчетверо увеличила размер максимального денежного наказания для гонщиков «Формулы-1» — до €1 млн. Были повышены размеры штрафов и для представителей других серий. В турнирах, имеющих статус чемпионата мира, таких как «электрическая» Formula E или чемпионат мира по ралли (WRC), они могут достигать €750 тыс., в остальных соревнованиях — €500 тыс. Правда, пока до таких штрафов не доходило.

Все это в совокупности, считает Джордж Расселл, ведет к тому, что между сторонами нет доверия. «Если бы мы видели, что к нам прислушиваются и что некоторые изменения, на которых мы настаиваем, внедряются — а действуем мы исключительно в интересах всего вида спорта,— тогда, возможно, ситуация была бы иной. Но сейчас многие гонщики уже сыты по горло сложившейся ситуацией, и, кажется, она будет развиваться в негативном ключе»,— сказал Джордж Расселл. Его поддержал Хэмилтон, отметивший, что сейчас гонщики сплочены как никогда, «чего раньше не случалось», и FIA нужно реагировать на обращения и идти на сотрудничество.

Примечательно, что большая часть претензий GPDA к FIA ненова и высказывалась и ранее, однако до выхода противостояния в публичное поле не доходило. Но все изменилось из-за вопроса о ненормативной лексике.

Гонщики в ходе общения со своими командами во время заездов нередко используют крепкие выражения, особенно хорошо это получается у Макса Ферстаппена. Именно его в сентябре этого года и наказали показательно за «мат», прозвучавший, правда, не в ходе гонки, а на пресс-конференции после Гран-при Азербайджана, когда он, рассказывая о своей машине, активно использовал слово «fuck» и его производные, имея в виду, что она была плоха. Если бы FIA ограничилась денежным штрафом, то гонщики просто поворчали бы и успокоились. Но Ферстаппену предписали некие «работы в интересах общества» (о чем идет речь, все еще не поясняется). В FIA дали понять, что это именно воспитательная мера и нельзя было позволить голландцу просто откупиться.

Макс Ферстаппен победил в Бразилии и почти победил в чемпионате мира

Примечательно, что в 2018 году Ферстаппен уже подвергался наказанию в виде «работ в интересах общества» (тогда ему предписали посетить один из этапов Formula E, прослушать семинар FIA, участвовать в работе стюардов, то есть ничего особенного). Но в тот раз наказание было вынесено за то, что голландец после финиша чуть не с кулаками набросился на Эстебана Окона (француз гонялся за Force India, ныне Aston Martin), с которым столкнулся по ходу гонки. И тогда Ферстаппен с наказанием согласился. Но штраф 2024 года вызвал у него ярость, и его поддержали другие гонщики, в том числе основной конкурент в нынешнем сезоне Ландо Норрис (McLaren).

Александр Петров

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