Силуанов назвал текущий курс рубля «способствующим экспорту»

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что для экспортеров фактор курса рубля важнее, чем уровень ключевой ставки. По его словам, сейчас курс рубля способствует экспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Самое главное — курс для экспорта важнее ставки»,— сказал министр на пленарном заседании IX международного форума Финансового университета. В ответ модератор сессии отметил, что курс рубля по отношению к доллару «уже трехзначный».

«Я не говорю, курс хороший или плохой. Я просто говорю, что сегодня курс для экспортеров очень и очень даже способствующий экспорту»,— ответил господин Силуанов.

25 октября Банк России повысил ключевую ставку на 200 б. п.— с 19% до 21% годовых. Это самый высокий процент с момента введения ставки в 2013 году. На сегодня, 26 ноября, ЦБ впервые с 24 марта 2022 года установил официальный курс доллара США на уровне 103,7908 руб. Внебиржевой курс доллара превысил 103 руб. 22 ноября. На мировом валютном рынке Forex курс доллара сегодня, 26 ноября, превышал 105 руб., евро — 110 руб.

В сентябре ЦБ сообщал, что доля рубля в платежах за экспорт с Европой поднялась до исторического максимума — 67%. В расчетах с Азией и Африкой на национальную валюту приходится 80% и 84% соответственно.

Подробнее — в материале «Ъ» «Доллар подпитался санкциями».