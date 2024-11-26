В Курганской области приняли закон о запрете склонения беременных к абортам

На заседании Курганской областной думы 26 ноября депутаты в двух чтениях приняли закон о защите местных жительниц от склонения к искусственному прерыванию беременности. Информацию подтвердили в пресс-службе думы.

Законопроект просил внести на рассмотрение «Союз православных женщин». По мнению общественников, аборты приводят к росту бесплодия и материнской смертности. За 2022 год в регионе было сделано 4,5 тыс. искусственных прерываний беременности. Несмотря на снижение их количества, абортов, по мнению активистов, по-прежнему проводится много, что негативно сказывается на демографической ситуации.

Подобные законы приняты в 12 субъектах страны.

Наказание за склонение к абортам предусматривает административные штрафы. Для граждан они установлены в размере 3-5 тыс. руб.; для должностных лиц — 20-50 тыс. руб.; для юридических лиц — 100-200 тыс. руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков в разговоре с представителем одного из СМИ призвал жительниц страны рожать «пока рожалка работает». После этого в других интервью парламентарий назвал беременных, которые решаются на аборт, «чучелами». Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева посчитала высказывания коллеги унизительными и оскорбительными и направила запрос в комиссию по вопросам депутатской этики с просьбой проверить слова господина Ильтякова.

Виталина Ярховска