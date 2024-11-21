Комиссию Госдумы по этике просят проверить высказывания Александра Ильтякова

Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева направила запрос в комиссию по вопросам депутатской этики с просьбой проверить высказывания члена нижней палаты парламента от Курганской области Александра Ильтякова по поводу запрета абортов. Об этом заявительница написала в своем telegram-канале.

Ксения Горячева считает высказывания коллеги унизительными и оскорбительными для женщин, и подчеркивает, что «можно не поддерживать аборты, но выражаться нормальным человеческим языком». «Сложно представить, чтобы в XXI веке представитель законодательной власти позволял себе такие комментарии. Государственная Дума ¬— это место для конструктивного диалога, а не для агрессивных выпадов в адрес женщин»,— говорит депутат.

Ранее депутат Госдумы, руководитель Курганского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ильтяков в разговоре с представителем одного из СМИ призвал жительниц страны рожать «пока рожалка работает». После этого в других интервью парламентарий назвал женщин, которые решаются на аборт «чучелами».