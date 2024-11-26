Экс-главу Минздрава Удмуртии осудили на 1 год за злоупотребление полномочиями

Экс-исполняющую обязанности министра здравоохранения Удмуртии Наталью Якимову осудили за превышение полномочий путем проведения неконкурентных торгов на поставку медоборудования. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии, сумма неконкурентных контрактов составила 490 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

В ходе заседания подсудимая признала вину и раскаялась в содеянном. Первомайский райсуд назначил экс-чиновнице 1 год исправительной колонии с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение 1,5 лет.

Напомним, Наталью Якимову отправили под домашний арест в декабре 2023 года. По данным следствия, обвиняемая заключила более 2,3 тыс. госконтрактов на сумму более 1 млрд руб. в период исполнения обязанностей руководителя минздрава региона.

Деньги шли на поставку медоборудования и медикаментов от подконтрольных ее знакомым коммерческих организаций. Обязанности министра здравоохранения республики Наталья Якимова исполняла с февраля 2022 по сентябрь 2023 года.