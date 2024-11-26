В Бирске с 2025 года введут туристический налог

С января 2025 года в Бирске введут туристический налог, сообщает «РБК-Уфа» со ссылкой на депутатов городского совета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ставка налога составит 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах, но не менее 100 руб. в день. Ежегодно ставка будет расти на 1%, до 5% в 2029 году. Платить налог будут гостиницы, входящие в специализированный реестр классифицированных средств размещения.

В Бирске есть одноименная муниципальная гостиница. Неизвестно, войдут ли в реестр частные компании. Примерная сумма поступлений в бюджет города от введения налога также не раскрывается.

Как сообщал «Ъ-Уфа», туристический налог с 2025 года будет введен в Кумертау. Поступления в бюджет города от туристического налога оценивались в 1,3 млн руб. Также его введут в Стерлитамаке.

Майя Иванова