В Москве проходит заседание глав служб безопасности и разведок стран СНГ

В Москве открылось совещание глав органов безопасности и разведслужб стран СНГ по вопросам разведывательной деятельности. В нем участвуют делегации Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Это 20-е по счету заседание в таком формате. В пресс-бюро российской Службы внешней разведки говорили, что на встрече обсудят итоги совместной работы, а также задачи и приоритеты взаимодействия спецслужб стран на ближайшую перспективу, передает ТАСС.

В мае прошло заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ в Бишкеке. На нем выступил директор ФСБ Александр Бортников. Одной из тем встречи стал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». Господин Бортников обвинил в причастности к нему военную разведку Украины, а также заявил, что организаторы теракта хотели навредить отношениям с СНГ.

В июне Национальный антитеррористический комитет сообщил, что с 2022 года в Центральном федеральном округе пресекли 134 теракта и диверсии. Также была пресечена деятельность 32 ячеек террористов.

О расследовании теракта в ТЦ — в материале «Ъ» «В деле "Крокуса" взят новый след».