Старейший деревянный дом области могут приватизировать

Правительство Ярославской области предложило включить в пилотный проект по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот старейший деревянный памятник области — «Дом Меховых – Ворониных» в Угличе. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом Меховых-Ворониных в Угличе

Фото: Алексей Суслов Дом Меховых-Ворониных в Угличе

Фото: Алексей Суслов

Двухэтажный дом построен в XVIII веке. Он является объектом культурного наследия (ОКН) федерального значения и находится в федеральной собственности. Здание никак не используется, не охраняется и постепенно разрушается.

Ярославская область вошла в пилотный проект по восстановлению ОКН, который реализуется министерством культуры РФ и институтом развития «ДОМ.РФ».

«К участию в проекте также предложен дом Меховых – Ворониных в Угличе. Здание является одним из старейших особняков XVIII века, расположено в историческом центре города на берегу Каменного ручья. Таких деревянных объектов в нашей стране единицы»,— сказал Михаил Евраев.

Программа предполагает поиск новых владельцев для памятников и меры господдержки. Дом Меховых — Ворониных предложен вместо здания Присутственных мест в центре Ярославля.

Антон Голицын