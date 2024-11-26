Белгородский перевозчик ТКО «Экотранс» получил банкротный иск от ФНС

УФНС по Белгородской области обратилось в арбитражный суд региона с требованием признать банкротом местного перевозчика твердых коммунальных отходов (ТКО) ООО «Транспортная компания "Экотранс"» из-за долга на 222,1 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Суть требований не раскрывается. Заявление пока не принято к производству.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Транспортная компания "Экотранс"» было зарегистрировано в Белгороде в сентябре 2002 года для перевозки грузов специальными автотранспортными средствами. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 65% компании принадлежит ее директору Николаю Шеину, 35% — Юне Гилядову. 2023 год компания закончила с выручкой 565 млн руб. и чистой прибылью 6,4 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 795 млн и 1,3 млн руб. соответственно.

«Экотранс» потерял рынок, когда в начале 2023 года все контракты на транспортировку ТКО в регионе выиграло ООО «Еврологистик». Этим летом «Экотранс» потребовал банкротства конкурента из-за долга на 3,4 млн руб., однако впоследствии отказался от иска.

«Еврологистик» получил контракты на вывоз ТКО в регионе в течение 4,5 лет за 12,2 млрд руб. Спустя почти два года они были расторгнуты из-за неисполнения обязательств подрядчиком. В «Еврологистике» заявляли, что причиной стал в том числе неверно рассчитанный властями объем мусора — по факту его количество оказалось почти на 28% меньше, что сломало финансовую модель бизнеса. Вместо этой компании до объявления новых торгов мусор вывозят три участника рынка: структура «Экотранса», ООО «Спецэконтранс» и шебекинское муниципальное автономное учреждение «Коммунальная служба сервиса».

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова