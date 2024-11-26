«Экотранс» не стал банкротить бывшего крупнейшего белгородского перевозчика ТКО

Арбитражный суд Белгородской области прекратил производство по делу о банкротстве бывшего крупнейшего транспортировщика мусора «Еврологистика». От иска отказался еще один перевозчик ООО «Транспортная компания "Экотранс"», следует из судебной документации.

«Экотранс» потребовал банкротства «Еврологистика» из-за 3,4 млн руб. долга. Причина возникновения задолженности в судебной документации не раскрывалась. В дело также хотел вступить региональной оператор Белгородской области по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Центр экологической безопасности».

В конце 2022 года ЦЭБ заключил с «Еврологистиком» контракты на вывоз ТКО со всей территории региона на 4,5 года за 12,2 млрд руб. Спустя почти два года договоры были расторгнуты из-за неисполнения обязательств со стороны подрядчика. В «Еврологистике» заявляли, что причиной стал в том числе неверно рассчитанный властями объем мусора — по факту его количество оказалось почти на 28% меньше, что сломало финансовую модель бизнеса. Вместо этой компании до объявления новых торгов мусор вывозят три участника рынка: структура «Экотранса», ООО «Спецэконтранс» и шебекинское муниципальное автономное учреждение «Коммунальная служба сервиса».

На совещании в облправительстве 25 ноября отмечалось, что ситуация с вывозом мусора стабилизируется, «но проблема все еще остается». «Идет зачистка образовавшегося в октябре перенакопления. Количество техники на линии увеличивается по всей области. Налаживаются маршруты. Необходимо усилить контроль за бизнесом, который, сокращая расходы на вывоз мусора, создает свалки во дворах»,— резюмировал губернатор Вячеслав Гладков.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Еврологистику" не хватило мусора».

Александр Прытков