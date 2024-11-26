Умерла ветеран ВОВ Мария Лиманская, известная как «регулировщица Победы»

Ветеран Великой Отечественной войны Мария Лиманская умерла в возрасте 100 лет, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Она стала всемирно известной благодаря фотографии Евгения Халдея, запечатлевшего ее на фоне Бранденбургских ворот. В мае 1945-го девушка регулировала дорожное движение в Берлине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Это большая утрата для всех нас. Горжусь тем, что был лично знаком с Марией Филипповной»,— написал господин Бусаргин в Telegram-канале.

Мария Лиманская родилась 12 апреля 1924 года в селе Старая Полтавка Волгоградской области. В 1942 году она служила в запасном полку, шила одежду для советских солдат. За время службы была трижды госпитализирована — из-за воспаления легких, тропической малярии и автомобильной аварии. В мае 1945 года она служила в Берлине регулировщицей движения. 2 мая фотограф Евгений Халдей сфотографировал девушку, стоявшую на дороге возле Бранденбургских ворот. Фотография получила название «Регулировщица Победы». Она же регулировала движение в дни Потсдамской конференции (17 июля—2 августа 1945 года) — тогда она пропустила кортеж британского премьера Уинстона Черчилля.

После войны Мария Лиманская работала медсестрой, а затем школьным библиотекарем в Волгоградской области. С 1994 года жила в селе Звонаревка Саратовской области вместе с дочерью Ниной Тормозовой.