Власти продают 22,46% акций «Орелстроя» за 848,4 млн рублей

Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области выставил на продажу принадлежащие ему 22,46% акций крупнейшей строительной компании региона ПАО «Специализированный застройщик "Орелстрой"». Это сделано в рамках программы приватизации, следует из аукционной документации.

Начальная цена 50 064 обыкновенных именных бездокументарных акций составляет 848,4 млн руб. Уставный капитал компании — 400,1 млн руб. Всего в обороте 222 902 акции, номинальная стоимость одной составляет 1 795 руб.

Заявки принимаются до 16 декабря, итоги планируется подвести 24 декабря.

Из отчетности компании следует, что основным владельцем «Орелстроя» — 63,6347% — является ООО «Объединенная домостроительная корпорация», головное юрлицо группы компаний ОДСК Александра Рогачева. Еще 1,4764% принадлежат самому господину Рогачеву. Остальные собственники не раскрываются. В 2023 году выручка застройщика составила 1,4 млрд руб., чистая прибыль — 665,9 млн. Годом ранее показатели равнялись соответственно 1 млрд и 656,8 млн. За девять месяцев 2024 года по сравнению с январем–сентябрем 2023 года выручка упала почти в восемь раз — с 1,3 млрд до 172,4 млн, — а прибыль снизилась почти в четыре раза с 878,9 до 226,1 млн.

В 2022 году власти уже пытались продать свой пакет акций «Орелстроя», оценив его в 917,5 млн руб. Номинальная стоимость одной акций была той же. На торги никто не заявился.

О проекте застройщика по комплексному освоению 16 га читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Орелстрой" дозрел до КРТ».

Александр Прытков