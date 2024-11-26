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Коммерсантъ FM
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Россиян предупредили о мошенничестве под предлогом рефинансирования кредитов

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов предупредил о рисках мошенничества при рефинансировании кредитов. В интервью «РИА Новости» депутат отметил наличие на рынке большого числа недобросовестных фирм, которые обещают помощь в объединении кредитов, но затем исчезают или предлагают завышенные процентные ставки.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сергей Гаврилов обратил внимание на финансовые риски, связанные с рефинансированием. Объединение долговых обязательств может привести к росту переплаты из-за продления срока, что актуально при незначительной разнице в процентных ставках между действующим и новым кредитами.

Особое внимание депутат уделил ситуации с залоговым имуществом. Объединение разных видов кредитов, например ипотеки или автокредита, может привести к потере возможности гибкого управления платежами. В случае финансовых трудностей владельцы могут лишиться имущества даже при сравнительно небольших затруднениях.

Парламентарий также подчеркнул вероятность отказа банка в объединении займов, если по одному из них были просрочки. Он напомнил о дополнительных расходах на сбор документов и возможные штрафы за досрочное погашение кредитов.

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