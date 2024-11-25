Глава МИД Британии обещал взятому в плен под Курском наемнику поддержку Лондона

Великобритания сделает «все возможное» для поддержки попавшего в плен в Курской области британского наемника Джеймса Скотта Риса Андерсона, заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лэмми. Он уточнил, что уже два дня получает актуальные данные о развитии ситуации. О пленении российскими военными на курском направлении 22-летнего наемника из Великобритании стало известно накануне, 24 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми

Фото: Vladislav Culiomza, Reuters Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми

Фото: Vladislav Culiomza, Reuters

«Мы сделаем все возможное, чтобы оказать этому гражданину Великобритании всю возможную поддержку»,— заявил министр, его слова приводит газета The Independent.

В офисе британского премьера Кира Стармера, в свою очередь, также заявили, что внешнеполитическое ведомство страны «оказывает поддержку семье» Джеймса Андерсона.

На допросе он рассказал, что с 2019 по 2023 год проходил службу в звании рядового в 22-м полку 252-й эскадрона связи вооруженных сил Великобритании. Затем он вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и в какой-то момент, по его словам, был принудительно отправлен в Курскую область.

25 октября президент России Владимир Путин заявил, что российская армия активно выполняет боевые задачи на курском направлении. По словам главы государства, группировка ВСУ численностью около 2 тыс. военных, вторгшихся в регион, окружена. Российская армия приступила к ее ликвидации, сообщил Владимир Путин.