Шойгу обсудил с властями Афганистана безопасность российских предпринимателей

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в ходе визита в Афганистан обсудил с руководством страны экономическую и физическую безопасность представителей российского бизнеса. Отдельное внимание уделялось также вопросам экономики и транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Если нет безопасности, ни один даже самый смелый человек не поведет сюда людей. Результаты обнадеживают. Коллеги утверждают, что уровень безопасности… обеспечат на высоком уровне. Это говорит о том, что они занимаются этим всерьез, основательно»,— отметил господин Шойгу (цитата по «РИА Новости»).

Сегодня представительная российская делегация, в состав которой также вошел заместитель председателя правительства Александр Оверчук, провела четыре встречи — с афганскими вице-премьерами Мохаммадом Абдулом Кабиром и Абдулом Гани Барадаром, министром обороны Мохаммадом Якубом и главой МВД Сираджуддином Хаккани.