Столичные власти отчитались об увеличении средней скорости движения в городе на 5%

За десять месяцев 2024 года средняя скорость на столичных магистралях выросла на 5% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) — до 47,6 км/ч. Такие данные представили в департаменте транспорта Москвы. Таким образом, речь идет о том, что движение стало динамичнее в среднем на 2,4 км/ч.

Например, на проспекте Андропова скорость выросла за год на 5 км/ч. Дептранс связывает это с новой разметкой, нанесенной в 2024 году: ранее на некоторых участках три полосы движения переходили в пять, а затем сливались в две на Нагатинском мосту. По предложению ЦОДД по основному ходу магистрали оставили две полосы, изменив также организацию движения на некоторых поворотах и дублере. Сокращение числа полос для более равномерного проезда, который приводит к росту средней скорости движения, в дептрансе называют «нестандартной переразметкой».

На Ленинградском шоссе скорость за год выросла на 4 км/ч. В дептрансе утверждают, что эффект получен за счет нового альтернативного проезда к метро «Войковская» через улицы Алабяна и Космонавта Волкова, который появился также в 2024 году. Шоссе Энтузиастов ускорилось на 4 км/ч после открытия южного участка Московского скоростного диаметра. Переразметка и новая организация движения позволили ускорить на 3 км/ч темп на Кутузовском проспекте, МКАД, Волоколамском и Ярославском шоссе, сообщили в дептрансе.

ЦОДД Москвы назвал самые быстрые магистрали в городе: проспект Багратиона (средняя скорость движения за десять месяцев 2024 года составляет 90 км/ч), Рублевское шоссе (81 км/ч), Московский скоростной диаметр (72 км/ч), Кутузовский проспект (68 км/ч), проспект Генерала Дорохова (68 км/ч) и МКАД (60 км/ч).

Иван Буранов