Домохозяйства думали сберегать

Потребительские настроения домохозяйств в ноябре 2024 года продолжили снижение с пиков 2016–2023 годов на фоне улучшения инфляционных ожиданий и снижения текущих оценок ситуации (см. график). Последнее обеспечило ухудшение восприятия личного материального положения в последний год и благоприятности момента для крупных покупок (минимум с января 2024 года). Оценки будущего же повысились за счет перспектив развития страны на год и пять лет при том, что ожидания изменения личного материального положения на год вперед ухудшались, а оценка будущей ситуации с безработицей стала худшей с декабря 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Склонность респондентов к сбережению в ноябре повысилась. Доля тех, кто предпочитает откладывать свободные деньги покупке дорогостоящих товаров, возросла до 53% (на 1,5 процентного пункта за месяц и 1,7 п. п. за год), но остается ниже средней с начала 2016 года (54,1%). Доля предпочитающих тратить составила 30,1% (минус 0,7 п. п. за месяц и 0,5 п. п. за год). Доля тех, кто считает, что деньги сейчас лучше хранить в банке,— 43% (минус 1 п. п. и плюс 2 п. п. соответственно), а тех, кто предпочитает наличные,— 28% (без изменений за месяц и минус 2 п. п. за год).

Комментируя эти данные Банка России, экономист Дмитрий Полевой отмечает: «В потребнастроениях населения стало меньше потребления и оптимизма в отношении занятости — и больше желания сберегать. Это индикатор эффектов роста ставок и макропруденциальных мер, плюс сказываются растущие цены, сокращающие покупательную способность. Не видно каких-то резких изменений, способных поменять позицию ЦБ, и многие тренды развиваются в нужном направлении». Данные «Сбериндекса» при этом показывают снижение трат по картам «Сбера» в первые две недели ноября, несмотря на скидки.

По недельным данным Росстата, однако, инфляция вновь заметно ускорилась, что на фоне заметного ослабления курса рубля может вновь повысить инфляционные ожидания. «После повышения ставки ЦБ 25 октября до 21% переток средств на короткие депозиты, скорее всего, возобновится. Такая структура сбережений говорит о возможности их быстрой трансформации в рост потребительских расходов в случае ухудшения инфляционных ожиданий»,— предупреждали аналитики Альфа-банка в свежем обзоре потребительского сектора.

Артем Чугунов