Stopexpress завернул в кофейню

Торговая сеть Stopexpress, которой владеет сын бывшего управляющего делами президента России Владимира Кожина, запустила сеть кофеен «Кофебара». Сейчас под этой вывеской работают два заведения в Санкт-Петербурге, но в перспективе проект планируется тиражировать. Для ритейлера, который управляет магазинами на АЗС «Газпромнефти», это логичная диверсификация бизнеса, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Stopexpress управляет 133 магазинами на заправках «Газпромнефти» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других городах. В торговой сети продается еда, напитки, товары для автомобилистов. Выручка ритейлера за 2023 год составила 4 млрд руб, чистая прибыль — 272,3 млн руб

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Stopexpress управляет 133 магазинами на заправках «Газпромнефти» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других городах. В торговой сети продается еда, напитки, товары для автомобилистов. Выручка ритейлера за 2023 год составила 4 млрд руб, чистая прибыль — 272,3 млн руб

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ритейлер Stopexpress начал развивать собственную сеть кофеен «Кофебара», следует из вакансии, размещенной на HeadHunter вакансии. Там также сказано, что проект планируется существенно масштабировать. По данным сервиса «Яндекс.Карты», сейчас под брендом «Кофебара» работают две точки в Санкт-Петербурге, расположенные на Бухарестской улице, 67, и на Муринской дороге, 27. В заведениях продаются напитки, выпечка, сэндвичи, кондитерские изделия. В Stopexpress не ответили на вопросы «Ъ-СПб».

Stopexpress управляет 133 магазинами на заправках «Газпромнефти» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других городах. В торговой сети продается еда, напитки, товары для автомобилистов. Выручка ритейлера за 2023 год составила 4 млрд рублей, чистая прибыль — 272,3 млн рублей, указано в kartoteka.ru. Владелец Stopexpress — Игорь Кожин, сын сенатора Совета Федерации, бывшего управляющего делами президента России Владимира Кожина.

Руководитель Gastronorma Данил Герасимиди считает, что сеть ориентирована на бюджетный ценовой сегмент. Инвестиции в открытие одной точки составят 5 млн рублей, оценивает он. В случае приемлемых цен проект имеет перспективы, поскольку рынок кофеен пока не насыщен, полагает совладелец сетей «Забыли сахар» и Pa Pa Power Кирилл Гордеев.

Небольшие кофейни — понятная концепция для Stopexpress, которая начинала с открытия минимаркетов в бизнес-центрах, говорит Данил Герасимиди. Открытие небольших точек позволит быстро тиражировать бизнес, особенно при развитии по франчайзинговой модели, объясняет эксперт. У ритейлера есть необходимые компетенции для работы в этом сегменте, учитывая опыт организации кофейных зон на АЗС, добавляет партнер One Story Ольга Сумишевская.

В период с января по сентябрь 2024 года число покупок кофе в России выросло на 5% к аналогичному периоду прошлого года, а количество торговых точек, где продается этот напиток, год к году увеличилось на 2%, подсчитали в «Чек Индекс». Для многих россиян употребление кофе стало ежедневным ритуалом, отмечают аналитики сервиса.

Рынок кофеен по-прежнему фрагментирован, поэтому на нем остаются возможности для появления новых сетей, считает Ольга Сумишевская. Однако в Петербурге посещаемость кофеен практически не растет, предупреждает Данил Герасимиди. По его словам, конкуренцию им создают пекарни и торговые сети, которые открывают на своих площадях зону кафе или устанавливают кофе-поинты.

На маржинальности кофеен негативно сказывается резкое увеличение зарплат из-за дефицита кадров, а также рост ставок аренды и коммунальных платежей, перечисляет гендиректор сети «Чайникофф» Михаил Гусейнов. В то же время покупатели не готовы переплачивать за кофе, что сдерживает возможность повышения цен, объясняет он.

Стоимость сырья в этом году значительно выросла, но из-за чувствительности покупателей к уровню цен целиком переложить разницу на потребителя не получится, соглашается Кирилл Гордеев. Кроме того, в Петербурге существует высокая конкуренция за качественные локации, резюмирует он.

Константин Куркин