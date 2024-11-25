Долги птицефабрики еще подождут

Суд апелляционной инстанции не стал повторно вводить запрет на распределение средств от продажи имущества обанкротившегося предпринимателя Марселя Юсупова. Об ограничениях ходатайствовали Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури (БПК) и финансовый управляющий бизнесмена Александр Ларкин. По их мнению, расплата по долгам господина Юсупова за счет реализованного на торгах имущества может помешать расчетам перед кредиторами БПК, который, в свою очередь, требует привлечь Марселя Юсупова и других фактических руководителей предприятия к субсидиарной ответственности на сумму 17,9 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кредиторы банкрота Марселя Юсупова могут рассчитывать на частичное погашение задолженности

Фото: Раиф Бадыков, Коммерсантъ Кредиторы банкрота Марселя Юсупова могут рассчитывать на частичное погашение задолженности

Фото: Раиф Бадыков, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд не нашел оснований для пересмотра определения арбитражного суда Башкирии, который снял свой же запрет на распределение средств от продажи имущества признанного банкротом Марселя Юсупова, совладельца Башкирского птицеводческого комплекса имени Гафури (БПК). Вернуть запрет просил финансовый управляющий имуществом господина Юсупова Александр Ларкин, который в жалобе указывал на то, что распределение денежных средств конкурсной массы среди кредиторов Марселя Юсупова нарушает интересы кредиторов другого банкрота — БПК.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Марсель Юсупов был депутатом Госдумы пятого и шестого созывов, владел Уфимским хлопчатобумажным комбинатом, торгово-выставочным комплексом «Аркаим-экспо», апарт-отелем «Парк-сити» и Башкирским птицеводческим комплексом имени Гафури (через дочь). В сентябре 2018 года Марсель Юсупов был признан банкротом. Инициатором банкротства было московское ООО «Фармэллинрус» из-за долгов бизнесмена почти на $8,8 млн. Кредиторская задолженность предпринимателя оценивается в 540,4 млн руб., из которых 447,5 млн руб. он должен ООО «Правовой центр МААТ».

ООО «Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури» зарегистрировано в 2007 году в Мелеузе, производило мясо индейки под брендом «Индюшкин». До банкротства учредителями предприятия были Нелли Юсупова и Дамир Камилов (владелец Уралкапиталбанка).

В марте 2019 года банкротом был признан и БПК, размер требований кредиторов оценивался в 17,9 млрд руб. В том же году бывший конкурсный управляющий предприятия Александр Иващенко обратился с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму 17,9 млрд руб. бывших контролирующих лиц предприятия — его совладельцев Дамира Камилова и Нелли Юсупову, а также Ирека Сафина, Марселя Юсупова и принадлежавшее последнему ОАО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат» (признано банкротом). Заявление до сих пор не рассмотрено.

В качестве обеспечительных мер в рамках спора о субсидиарной ответственности нынешний конкурсный управляющий БПК Рустэм Саитгареев просил суд запретить тогдашнему финансовому управляющему господина Юсупова Андрею Козлову распределять средства, поступившие в конкурсную массу бизнесмена, до включения БПК в реестр требований кредиторов предпринимателя (решения по этому заявлению пока нет). В качестве примера, в частности, была приведена сделка по продаже доли Марселя Юсупова в уставном капитале ООО «Башкирия» (являлось совладельцем апарт-отеля Park city на улице Менделеева) за 150 млн руб. Кроме того, доля господина Юсупова в ОАО «УХБК» (78,3%) в июне 2024 года была продана за 367,3 млн руб.

По мнению конкурсного управляющего БПК, распределение этих денег могло причинить значительный ущерб предприятию и его кредиторам: деньги были бы распределены между действующими кредиторами Марселя Юсупова до вступления в силу решения о включении БПК в реестр его кредиторов.

В 2023 году арбитражный суд поддержал доводы конкурсного управляющего БПК, но с определением не согласилось Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — конкурсный управляющий обанкротившегося Уралкапиталбанка. По его мнению, обеспечительные меры нарушают права и интересы кредиторов Марселя Юсупова, а требования БПК к совладельцу подлежат удовлетворению только после погашения задолженности перед кредиторами, чьи требования уже включены в реестр.

В сентябре этого года арбитражный суд Башкирии отменил ранее наложенные обеспечительные меры, приняв во внимание, что заявление о привлечении господина Юсупова к субсидиарной ответственности по долгам БПК до сих пор не рассмотрено. Ближайшее заседание назначено на 2 декабря.

В этот раз определение суда попытался оспорить Александр Ларкин. Он тоже указал, что в случае расчета с действующими кредиторами пострадают интересы БПК, который пока не вошел в реестр требований господина Юсупова.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд с доводами господина Ларкина не согласился. Он также принял во внимание долгий срок рассмотрения спора о привлечении Марселя Юсупова к субсидиарной ответственности.

Получить комментарии у Александра Ларкина вчера не удалось.

Юрист фирмы Nasonov Pirogov Ксения Доможирова считает преждевременной отмену обеспечительных мер и полагает, что есть основания для пересмотра решения в кассационном порядке. По ее мнению, Уралкапиталбанк сделал преждевременный вывод об очередности погашения задолженности, так как судом еще не определено, в какую очередь будут погашаться требования БПК.

«Учитывая длительность рассмотрения споров о привлечении к субсидиарной ответственности, суды разрешили данный вопрос в пользу вкладчиков признанного банкротом Уралкапиталбанка»,— полагает адвокат юридической фирмы ЮСТ Олег Кузьмичев. При этом права БПК и его кредиторов могут быть защищены посредством подачи нового заявления о принятии обеспечительных мер, считает юрист.

Идэль Гумеров