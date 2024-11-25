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обновлено 22:46

В НАТО призвали к превентивным ударам по России в случае конфликта

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что альянсу необходимо инвестировать в ПВО и системы нанесения высокоточных ударов. По его словам, сейчас в НАТО идет дискуссия об изменении статуса альянса. Так, обсуждается возможное нанесение превентивных «высокоточных ударов» по России в случае вооруженного конфликта с ней стран альянса.

Роб Бауэр

Роб Бауэр

Фото: Lee Jin-man / AP

Роб Бауэр

Фото: Lee Jin-man / AP

«Грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если Россия на нас нападет. Необходима комбинация высокоточных ударов, которые выведут из строя системы, которые используются для нападения на нас, и мы должны нанести первый удар»,— сказал он на пресс-конференции в Брюсселе в Европейском полицейском центре (EPC), трансляция которой велась на YouTube-канале центра.

Роб Бауэр также заявил, что численность российской армии увеличилась за счет снижения качества войск. По его словам, это касается уровня подготовки солдат и их вооружения. «В настоящий момент русские не представляют той угрозы, что была в феврале 2022 года, поэтому у нас есть немного времени, чтобы подготовиться»,— сказал он, уточнив, что имеет в виду наращивание инвестиций в оборонную промышленность.

«Видимо, не дочитали обновленную ядерную доктрину»,— прокомментировала слова господина Бауэра представитель МИД России Мария Захарова (цитата по «РИА Новости»).

Президент России Владимир Путин говорил, что из-за ударов Украины по России западным дальнобойным оружием (американскими ATACMS и британскими Storm Shadow) конфликт «приобрел элементы глобального характера».

Подробнее — в материале «Ъ» «На следующий день».

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