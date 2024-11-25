Macy’s отложила публикацию отчетности из-за скрытых сотрудником издержек на $154 млн

Сегодня, 25 ноября, одна из крупнейших и старейших розничных сетей США Macy’s сообщила, что ей придется отложить публикацию отчетности за третий квартал, которая должна была быть представлена уже завтра. Компания объяснила это обнаружением скрытых одним из сотрудников дополнительных издержек на доставку товаров. Сумма скрытых расходов — от $132 млн до $154 млн за период с 2021 года. Сам сотрудник уже уволен.

В последние годы Macy’s переживает сложные времена, в том числе из-за конкуренции с онлайн-ритейлерами. По универмагам сети сильно ударила и пандемия COVID-19. Macy’s вела с несколькими инвесторами переговоры о продаже, которые, правда, ни к чему не привели. Как следует из предварительных данных, в третьем квартале выручка Macy’s сократилась на 2,4%, до $4,74 млрд. Теперь компания обещает представить окончательные результаты за третий квартал 11 декабря.

Акции Macy’s сегодня снизились на 2%, с начала года они упали более чем на 20%.

Яна Рождественская