«Град» подошел к столице

Воронежская строительная группа компаний «Град» Эдуарда Сорокина заявила новый проект в Подмосковье стоимостью 1,4 млрд руб. Девелопер планирует к осени 2026 года возвести десять четырехэтажных домов на 396 квартир в деревне Марусино Люберецкого района. Под проект куплена земля и получена исходно-разрешительная документация. Эксперт отмечает, что региональных застройщиков московский регион привлекает более высоким средним чеком, маржинальностью и стабильным спросом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам Эдуарда Сорокина, компания работает и над выходом в другие субъекты РФ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ По словам Эдуарда Сорокина, компания работает и над выходом в другие субъекты РФ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

О строительстве жилого комплекса в деревне Марусино Люберецкого района Московской области «Ъ-Черноземье» рассказали в воронежской ГК «Град». Проект реализует специализированный застройщик воронежское ООО «Каравелла», ранее под него были куплены два десятка земельных участков общей площадью 4,2 га и получена исходно-разрешительная документация. Генподрядчиком является структура ГК «Воронеж Град».

Вложения в проект оцениваются в 1,415 млрд руб., из которых 1,404 млрд предоставит Сбербанк. Всего планируется построить десять четырехэтажных многоквартирных домов общей жилой площадью 12,9 тыс. кв. м (от 792 кв. м до 1,7 тыс. кв. м в зависимости от МКД). Общее число квартир — 396, в каждом МКД запланировано от 16 до 52. В основном предлагаются однокомнатные помещения, есть также небольшое количество двух- и трехкомнатных. Площадь квартир — от 25,3 кв. м до 60,63 кв. м. Также запроектированы 215 машино-мест на придомовой территории, три детских и одна спортивная площадка.

По данным Rusprofile, ООО СЗ «Каравелла» зарегистрировано в селе Хреновое Новоусманского района Воронежской области в ноябре 2023 года для деятельности заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Финансовые показатели не раскрываются. Директор и единственный владелец — Эдуард Сорокин. Он также руководит и владеет в разных долях двумя десятками компаний, преимущественно строительных и зарегистрированных под конкретные проекты.

По собственной информации, ГК «Град» более 13 лет назад основал воронежский строитель Эдуард Сорокин. Сейчас объемы текущего жилищного строительства составляют порядка 460 тыс. кв. м. В прошлом году ГК сдала 45 тыс. кв. м жилья. Всего «Град» реализовал 34 различных проекта, в том числе промышленных и торговых. Текущих проектов у застройщика шесть.

Эдуард Сорокин рассказал «Ъ-Черноземье», что московский регион интересен для всех застройщиков, но «вопрос в готовности пойти на этот рынок». «Мы работаем и над выходом в другие субъекты, так как хочется расти»,— отметил он. По его оценке, в Люберецком районе цена продажи 1 кв. м жилья начинается от 300 тыс. руб.

«Град» стал третьим воронежским застройщиком на рынке Московской области. Ранее с проектом завершения недостроя сюда вышла ГК «Развитие» Сергея Гончарова, а «Выбор» Александра Цыбаня занимается проектами «с нуля». По данным Единой информационной системы жилищного строительства, инвестиции «Развития» в достройку ЖК в Подольске превышают 6,3 млрд руб., вложения «Выбора» в три объекта в Троицке составляют 9,8 млрд, в два в Волоколамске — около 730 млн.

По мнению директора по продажам федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева, региональных застройщиков московский регион привлекает более высоким средним чеком, маржинальностью и стабильностью спроса. «Преимущество региональных девелоперов в том, что в большинстве своем они адаптированы к низкой покупательской способности и умеют строить жилье в условиях ограниченности ресурсов, что очень важно при выходе на столичный рынок. Понятно, что конкуренция тут очень высока, в том числе и в массовом сегменте, поэтому нередко региональные игроки либо тестируют локации с минимальной концентрацией на территории крупных застройщиков, либо предлагают совсем иной формат и класс жилья, чтобы быть вне конкуренции»,— отметил эксперт.

Стратегии выхода региональных девелоперов на московский рынок по-прежнему популярны, резюмировал господин Зайцев.

Александр Прытков