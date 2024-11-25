В ОАЭ задержали трех граждан Узбекистана по подозрению в убийстве раввина

Правоохранительные органы Объединенных Арабских Эмиратов задержали трех граждан Узбекистана по подозрению в убийстве израильского раввина Цви Когана, имеющего гражданство Молдавии. Двум задержанным — 28 лет, третьему — 33 года. Информация об их причастности к Ирану, о чем писали СМИ, не комментируется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД ОАЭ Фото: МВД ОАЭ

Подозреваемые — Олимпи Тоирович, Махмуджон Абдурахим, Азизбек Камалович. Предъявлены ли им обвинения, в сообщении Министерства внутренних дел ОАЭ не уточняется. Другие подробности не приводятся.

28-летний Цви Коган был помощником главного раввина ОАЭ Леви Ицхака Духмана и представителем иудейского религиозного движения «Хабад». 21 ноября Цви Коган пропал без вести, его тело обнаружили в городе Эль-Айн (150 км от Абу-Даби) спустя три дня. В его машине следователи нашли следы борьбы.

Израиль назвал произошедшее «подлым антисемитским актом террора». Ynet писала, что, по одной из версий, за раввином проследили, а затем напали на него по заданию Ирана три гражданина Узбекистана, после сбежавшие в Турцию. Посольство Исламской Республики в ОАЭ все обвинения отвергло.