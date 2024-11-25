В Роспатент подали заявку на регистрацию алкогольного бренда «Орешник»

В Роспатент поступила заявка на регистрацию бренда «Орешник», сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на документ, находящийся в распоряжении редакции. В случае одобрения под брендом смогут выпускать водку, вино, виски и другой алкоголь.

По информации агентства, заявку на регистрацию бренда подал Максим Николаевич Гончарук. Товарный знак регистрируется по классу Международной классификации товаров и услуг для регистрации товарных знаков (МКТУ) №33, что позволит производить и продавать алкогольную продукцию (кроме пива).

Президент России Владимир Путин заявил 21 ноября, что армия России впервые применила баллистическую ракету средней дальности «Орешник» для удара по украинскому оборонному предприятию «Южмаш». Удар стал ответом на применение Украиной западных ракет для ударов по территории России. После этого на маркетплейсах появились футболки с принтом «Крепкий орешник».

Как бизнес использует инфоповод о новой ракете — в материале «Ъ FM» «"Орешник" попал в тренд».