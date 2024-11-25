В Челябинске завели дело на пьяного водителя, сбившего пятерых пешеходов

Управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело о нарушении ПДД (п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ) в отношении водителя BMW X6, который днем 25 ноября сбил пятерых человек на островке безопасности, сообщает пресс-служба ведомства. ДТП случилось на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина. Виновника аварии, который находился в состоянии алкогольного опьянения, задержали.

Водитель BMW въехал в островок безопасности на перекрестке и скрылся. Пятеро человек пострадали, в том числе младенец 11 месяцев в коляске. Их госпитализировали. По данным регионального минздрава, двоих взрослых отпустили на амбулаторное лечение, еще двое местных жителей и ребенок остаются в больнице. Как сообщает в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» хоккейный клуб «Челмет», на лечении находятся голкипер команды Алексей Щетилин и его супруга. Прокуратура города поставила ход проверки и принятие процессуального решения на контроль.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в личном telegram-канале назвал происшествие «вопиющим» и заявил, что также поставил разрешение ситуации на контроль.

Следователи запросили административный материал из Госавтоинспекции, осматривается место происшествия, назначен ряд судебных экспертиз.

По данным СМИ, водителем импортного автомобиля является 47-летний Алексей Корягин. Он с 2007 года зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, торгует хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями.

Виталина Ярховска