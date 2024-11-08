В Ярославле создадут «правительственный квартал»

В Ярославле на пересечении улицы Советской и проспекта Ленина планируется создать «правительственный квартал». В комплексе зданий разместятся структуры регионального правительства, которые уедут из исторического центра города. Об этом на заседании комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству областной думы рассказал министр имущественных отношений Ярославской области Николай Здоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание бывшей детской больницы

Фото: ГИС «Торги» Здание бывшей детской больницы

Фото: ГИС «Торги»

Для этого правительство региона приобретает два здания на ул. Советская, 69. По словам министра, в текущем году приобретено 3 тыс. кв.м. помещений, за которые в этом году оплачено 170 млн руб., и еще 180 млн руб. будет оплачено в следующем. Кроме того, в 2025 году в том же комплексе будет куплено еще 2,5 тыс. кв.м. за 369 млн руб. Ранее в этих зданиях располагались структуры «НТМ-холдинга»

Также принято решение о том, что находящееся на другой стороне улицы здание бывшей детской больницы №1 (Советская, 78/12) станет административным. Его отремонтируют и туда также переедут структуры правительства.

«Уже выделены деньги на его ремонт. И после ремонта туда переедут органы государственной власти. То есть там будет создан такой правительственный квартал, куда по поручению губернатора из центра уедут все»,— сказал министр имущественных отношений Ярославской области Николай Здоров.

После переезда здания в историческом центре, где сейчас находятся органы власти, будут проданы. По словам министра, в план приватизации их внесут позже.

Антон Голицын