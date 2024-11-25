Следовавший в Калининград самолет совершил вынужденную посадку в Пулково

Самолет авиакомпании S7 Airlines, следовавший из Москвы в Калининград, совершил вынужденную посадку в аэропорту Петербурга в половину первого дня 25 ноября, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Одному из пассажиров рейса S7 1211 стало плохо, 45-летнего мужчину госпитализировали. Обстановка в салоне лайнера после инцидента оставалась спокойной. Воздушное судно дозаправили и спустя полчаса оно вылетело по дальнейшему маршруту.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 17 ноября пассажирский борт компании «Аэрофлот» SU6962 Анталья — Санкт-Петербург не смог приземлиться в Пулково из-за неблагоприятных погодных условий и улетел на запасной аэродром в Москву.

Андрей Маркелов