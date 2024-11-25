Радий Хабиров раскритиковал главу администрации Салавата за капремонт двора

На оперативном совещании в правительстве глава Башкирии Радий Хабиров, который на выходных посетил Салават, раскритиковал двор на улице Ленина, отремонтированный в рамках программы «Башкирские дворики». Стоявшие рядом с ним городские чиновники объяснили грязную территорию прошедшим дождем. «Ерунда это насчет дождя. Дворик не готов, в нашем представлении. Я, честно говоря, уже думал туда прокуратуру направить»,— возмутился на оперативке глава республики и пригрозил «привлечением к уголовной ответственности», а министру ЖКХ Ирине Головановой — замечанием «в жесткой форме». Глава региона назвал приемку таких работ «полной недоработкой» министерства ЖКХ и главы города Альберта Муталова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Башкирии Радий Хабиров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Глава Башкирии Радий Хабиров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

После публичного разноса глава попросил показать фотографию того же двора, после того, как он «там орал». По его словам, там за день высадили ели, уложили асфальт, который, по его словам, «выровняли плохо». Работу главы города господин Хабиров не оценил даже на «кол», отметив, что, когда сдавали этот двор, нынешний мэр Салавата был заместителем главы города по ЖКХ.

По словам Радия Хабирова, 45 млн руб. «лупанули туда, тяп-ляп это сделали». «За 45 миллионов можно двор в золото закатать»,— отметил господин Хабиров, пообещав «вернуться туда». «Если бы с мозгами подошли, я уверен, вышла бы замечательная площадка. Только не говорите мне, что денег не было. 150-тысячный город где крупные предприятия работают, три копейки найти и сделать»,— заявил господин Хабиров.

Глава Башкирии пригрозил министру ЖКХ Ирине Головановой, что в случае повтора ситуации «пойдете искать работу». «Вы бы попробовали такой двор сдать где-нибудь в Уфе. Вам бы бошки открутили здесь, и все. Потому что в Уфе люди понимают уже, а Салават немного подальше. Я бы тоже вас оттуда погнал пинками»,— отметил глава республики. Он пообещал прикрепить к «молодому главе» Салавата заместителя премьера, который будет курировать его работу.

В начале ноября администрацию Салавата возглавил 45-летний Альберт Муталов, который с марта этого года был заместителем главы администрации по вопросам жизнеобеспечения.

Майя Иванова