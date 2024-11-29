«Кто-то вылетел из трамвая, но кто-то удержался»
Александр Сенаторов, основатель МИАН
Среди девелоперских компаний, не выдержавших кризис 2008 года,— группа МИАН, возникшая на базе одноименного риэлторского агентства. О полученных уроках и об особенностях текущей ситуации в отрасли в интервью «Ъ» рассказал основатель компании Александр Сенаторов.
Александр Сенаторов
Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ
— После кризиса 2008–2009 годов многие объекты группы МИАН (позже стала «Коперник») отошли банкам. Как это произошло?
— У нас был большой объем кредитов, обеспеченных залогами и поручительствами. Практически со всем удалось рассчитаться, за исключением Альфа-банка. С ним история затянулась на пять лет, в течение которых компания последовательно лишалась активов. Можно сказать, что речь фактически шла о разрушении бизнеса по решению единственного кредитора. Для меня это была эмоционально тяжелая история. Не сойти с ума мне позволили только сторонние увлечения.
— Какие выводы вы сделали из этой ситуации?
— Нужно тщательно выбирать кредитора, не гнаться за выгодными условиями по займам, а смотреть, как люди проявляют себя в кризисных ситуациях.
— Но решения в банках принимает менеджмент, он может меняться.
— Политика банков — это практически всегда отражение философии их собственников.
— Почему банки, на ваш взгляд, заинтересованы в изъятии активов застройщиков?
— Принудительное изъятие активов — это всегда достаточно долгий и непростой процесс. Тем не менее он компенсируется полученной выгодой. Заработать на нем может сам банк, его менеджмент или какие-то близкие девелоперские компании.
— Сейчас мы нередко говорим о проблемных активах, доходность которых остается невысокой.
— Это в любом случае коммерческая недвижимость или площадки, имеющие определенную ценность. У банка в принципе есть два пути: забрать объекты проблемного заемщика или дождаться его банкротства, оказавшись в общей массе кредиторов. Первый путь по понятным причинам обычно кажется более привлекательным.
— Отличается ли текущий кризис от того, что мы видели в 2008–2009 годах?
— В 2009 году ситуация развивалась очень быстро. Кто-то вылетел из трамвая, но кто-то удержался за поручень и спокойно поехал дальше. Это оставляло для нас некоторые возможности. Например, можно было продавать часть активов, чтобы рассчитаться с теми же кредиторами. Продолжительность, как и последствия, текущего кризиса прогнозировать никто не может. Желающих выкупить объекты даже с дисконтом, очевидно, не так много.
— Сейчас вы следите за девелоперским рынком?
— Нет, я далек от этого.
— Существует сценарий, при котором вы вернулись бы на этот рынок?
— Мне когда-то было интересно заниматься девелопментом, придумывать и создавать проекты. Но сейчас я с трудом представляю, что захочу вернуться к этому. К тому же в девелопменте сейчас высокий входной порог, начать работать не так просто. Посмотрим, сколько будет стоить выход из этого бизнеса.
— Чем вы сейчас занимаетесь?
— У меня есть небольшие компании в разных сферах. Одна из них — The Stick Company, специализируется на производстве держателей для смартфонов. Скоро мы запустим и другие продукты. Еще один бизнес — разработка строительных технологий. У меня много амбиций в различных сферах, но они имеют мало отношения к девелопменту.
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