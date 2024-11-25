ЦБ продлит право банков не раскрывать чувствительную информацию

Центробанк (ЦБ) намерен продлить до 31 декабря 2025 год обязанность банков не включать в финансовую отчетность данные, чувствительные к санкционному риску. Также кредитные организации смогут продолжать скрывать чувствительную к санкционным рискам информацию, говорится в пресс-релизе регулятора.

К чувствительной относится информация о структуре собственности, членах органов управления и других должностных лицах, о существенных условиях реорганизации, а также часть сведений о слияниях. ЦБ добавил, что не будет продлевать ряд мер поддержки банков, заканчивающих действие в 2024 году, так как «они выполнили свою антикризисную роль».

В начале марта 2022 года на фоне начавшейся российской военной операции на Украине ЦБ разрешил банкам не публиковать отчетность во избежание санкционных рисков. В апреле того же года банки получили возможность не раскрывать отчетность и информацию о рисках и капитале.

На прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина представила в Госдуме основные направления единой денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026–2027 годов. Документ описывает базовый макроэкономический сценарий на трехлетку и три альтернативных — «дезинфляционный», «проинфляционный» и «рисковый».

Подробности — в публикации «Ъ» «Трое против инфляции».