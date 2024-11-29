Бизнес погрузился в окружающую среду

Экологическая ситуация на Урале оценивается как стабильно сложная. Хотя в последнее время наблюдаются положительные изменения: сокращаются выбросы в воздух и воду, уменьшается объем размещаемых отходов. В большой степени это связано с реализацией экологических проектов на предприятиях Свердловской области — модернизируя производство, они уменьшают выбросы в атмосферу, переходят на замкнутый цикл водоснабжения и увеличивают долю утилизируемых отходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наибольший вклад в экологию делают горнодобывающие и обрабатывающие предприятия

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Наибольший вклад в экологию делают горнодобывающие и обрабатывающие предприятия

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В промышленных условиях

Из-за индустриальной специфики и высокой по российским меркам плотности населения экологическую обстановку в Свердловской области эксперты оценивают как стабильно сложную. Впрочем, уточняет директор Уральского института управления — филиала РАНХиГС Олег Гущин, это свойственно и другим старопромышленным и относительно новым индустриальным регионам страны: ХМАО, югу Красноярского края, Норильскому промышленному району и другим.

По данным национального экологического рейтинга, регион находится в числе отстающих по качеству окружающей среды. «Нагрузка на экологию распределяется неравномерно и коррелирует с плотностью населения и концентрацией промышленности. Экологические проблемы характерны в основном для Екатеринбургской агломерации, Нижнетагильской и Серовской систем городов. В то же время на юго-западе, северо-востоке и востоке области ситуация более благоприятная,— сообщил Олег Гущин.— Кроме того, за последние 30 лет критически возросла доля загрязнения транспортом ввиду массовой автомобилизации. В городах, где нет черной металлургии полного цикла, цветной металлургии и опасных химических производств, это главный загрязнитель воздушного бассейна».

Тем не менее, в последние годы ситуация меняется в лучшую сторону. По данным департамента информационной политики (ДИП) Свердловской области, за 2011–2023 годы выбросы в воздух снизились на 286 тыс. т (25,9%), сброс загрязненных сточных вод сократился на 285,4 млн кубометров (37%), а объем размещения отходов уменьшился на 15,5 млн т в год (13,2%).

Наибольший вклад в природоохранную деятельность наблюдается в тех отраслях, чье воздействие на окружающую среду наиболее серьезное: добыча полезных ископаемых и обрабатывающая промышленность, в том числе металлургические производства, производства кокса и нефтепродуктов, химические производства.

Внедрение экологичных технологий позволяет снижать производственные издержки, уменьшая объем потребляемых ресурсов и повышая конкурентоспособность выпускаемой продукции, пояснил Олег Гущин. «Внедрение таких технологий происходит в силу их экономических преимуществ, а улучшение экологической ситуации становится сопутствующим фактором. Примером может служить реконструкция Верх-Исетского металлургического завода в Екатеринбурге, в результате которой предприятие практически прекратило загрязнять воздух в городе»,— рассказал он.

Стимулом для природоохранной деятельности является и политика государства, с помощью фискальных, административных и иных механизмов побуждающая снижать нагрузку на окружающую среду. В 2018 году президент поставил задачу снизить на 20% выбросы в воздух в ряде крупных промышленных центров, в том числе в Нижнем Тагиле. В рамках федерального проекта «Чистый воздух» эта задача должна быть решена к 2026 году. По итогам прошлого года в Нижнем Тагиле уже удалось снизить выбросы на 14,1% к базовому уровню 2017 года.

«Нарушение экологического законодательства влечет серьезные экономические последствия, которые сегодня могут достигать миллионов, а иногда и миллиардов рублей. Поэтому предприятия все больше внимания уделяют вопросам экологической безопасности, что подтверждается существенным увеличением объема затрат на охрану окружающей среды»,— отметил и.о. заведующего кафедрой природообустройства и водопользования УГГУ Евгений Цейтлин.

«Ураласбест», например, ежегодно выделяет до 100 млн руб. на реализацию природоохранных проектов. «Русал» за 2017–2022 годы инвестировал более 5,5 млрд руб. в экологические программы. А в рамках соглашения с правительством Свердловской области с 2023 по 2030 год планирует инвестировать еще 35,7 млрд руб. в охрану атмосферного воздуха, рациональное использование водных ресурсов и обращение с отходами производства в Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Михайловске и Североуральске.

В городах добавилось воздуха

Одно из главных направлений экологической работы для властей и бизнеса — снижение выбросов в атмосферный воздух, декарбонизация производств и уменьшение углеродного следа в продукции.

Для этого «Ураласбест» модернизирует котельное оборудование, заменяя устаревшие паровые и мазутные котельные на современные блочные водогрейные, а также реконструирует системы аспирации литейного производства. По словам начальника отдела экологической безопасности предприятия Ирины Рубцовой, за последние пять лет природоохранные мероприятия позволили снизить ежегодные выбросы в воздух на 33%.

«Евраз НТМК», который участвует в проекте «Чистый воздух», провел техперевооружение сухого тушения кокса (снизив выбросы оксида углерода почти на 7 тыс. т в год), обновил доменное производство (объем валовых выбросов сократился на 433 т в год, остаточная запыленность отходящих газов в доменном цехе — в 2,5 раза). В ноябре 2022 года конечное охлаждение коксового газа на комбинате перевели в закрытый цикл, что позволило на 176 т в год снизить специфические выбросы на коксохимическом производстве. За счет строительства экологически безопасной установки для выпуска электродного пека до 2026 года объем выбросов должен сократиться еще на 140,7 т в год.

В июле комбинат запустил совместный дробильно-сортировочный комплекс по переработке и подготовке ванадиевого шлака для дальнейших работ на предприятиях «Евраза». Техперевооружение шлакового двора №2 увеличит объем переработки и отгрузки ванадиевого шлака, улучшит его качественные характеристики, снизит нагрузку на окружающую среду, так как на всех этапах переработки предусмотрены мощные системы аспирации и пылеподавления, которые очищают рабочую зону от пыли и примесей с достижением остаточной запыленности до 10 мг/м3. Кроме того, в сентябре «Евраз НТМК» приступил к техническому перевооружению коксовой батареи №10, которое, помимо повышения производительности, позволит сократить выбросы в атмосферу на 1 тыс. т в год. Стоимость проекта превысит 28 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большая часть промышленных отходов либо возвращается обратно в производство, либо используется в строительстве и иных смежных отраслях

Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ Большая часть промышленных отходов либо возвращается обратно в производство, либо используется в строительстве и иных смежных отраслях

Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ

За счет техперевооружения ТМК в последние годы удалось сократить удельные выбросы в воздух на 8%. В трех цехах Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) введены в эксплуатацию современные газопылеулавливающие установки с эффективностью улавливания до 99%. Они не только минимизируют образование пыли и исключают выбросы в атмосферу, но улучшают условия труда и позволяют получить экономический эффект за счет сокращения потребления электроэнергии. На Северском трубном заводе (СТЗ) модернизированы газоочистные установки известьобжигательной печи, что увеличило эффективность улавливания пыли на 30% и обеспечило соответствие критериям наилучших доступных технологий при производстве извести.

«Русал» является одним из ведущих мировых производителей «устойчивого» алюминия. «“Устойчивым” или низкоуглеродным признается металл, при производстве 1 т которого выбросы парниковых газов составляют менее 4 т в СО2-эквиваленте. В среднем в мире при производстве 1 т алюминия в атмосферу выбрасывается 11,4 т углекислого газа. У ряда производителей, например китайских, из-за использования угольной генерации выбросы могут достигать 15 т и даже 20 т CO2 на 1 т металла»,— пояснила официальный представитель компании в УрФО Елена Воронова.

Компания продолжает снижать свое воздействие на окружающую среду. В частности, замена электрофильтров пылегазоочистных установок печей спекания на Уральском алюминиевом заводе (УАЗ) снизит потерю пыли, содержащей оксид алюминия,— 98,7% всей пыли из печей будет возвращаться в производство. Введение в эксплуатацию циклонной печи кальцинации на Богословском алюминиевом заводе (БАЗ) на 30% снизит потребление природного газа и в 10 раз сократит выбросы в атмосферу.

Инвестиции утекают в воду

Проблема сохранения и использования водных ресурсов является глобальной задачей в экологической составляющей региона, подчеркнули в ДИП. По данным департамента, объем сбрасываемых очищенных вод в поверхностные водные объекты увеличился на 3,3%, в то время как число комплексов, обеспечивающих нормативную очистку, напротив, уменьшилось на 6,6%. Свердловское министерство природных ресурсов и экологии ежегодно проводит мероприятия по охране водных объектов. Сейчас оно занимается ликвидацией загрязнений участков в руслах рек Грязнуха (Ирбитский городской округ), Сарабайка (село Байкалово) и Камышловка (Камышлов).

На «Ураласбесте» для улучшения качества сбрасываемых сточных вод и поддержания необходимой эффективности очистки реализована первая ступень системы очистки дренажных вод, также периодически проводится ремонт действующих очистных сооружений.

«Евраз НТМК» выделил более 14 млрд руб. для перевода системы водоснабжения предприятия на замкнутый цикл. Это позволит очистить и охладить использованную воду и накапливать отфильтрованный осадок для его дальнейшего использования в производстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уральские предприятия переходят на замкнутый цикл водоснабжения

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Уральские предприятия переходят на замкнутый цикл водоснабжения

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Замкнутая система водоснабжения уже внедрена на Богословском алюминиевом заводе. Уже сейчас доля оборотной и повторно используемой воды на предприятии выросла до 92%, а объем забора пресной воды сокращен на 6%. Аналогичный проект планируется завершить в этом году и на Уральском алюминиевом заводе.

Один из самых масштабных проектов по модернизации водного хозяйства реализовала ТМК, внедрив на предприятиях передовые системы очистки с упором на применение отечественного оборудования, которое компания проектирует и внедряет в эксплуатацию совместно с отраслевыми институтами. Сегодня доля оборотного водоснабжения на ее заводах в среднем составляет 96%, а эти экологические проекты неоднократно становились лауреатами премии «Экотех Лидер».

Рекордный уровень (98,5%) оборотного водоснабжения достигнут на Северском трубном заводе (СТЗ). Здесь используется уникальный способ очистки: вода проходит через ряд биологических прудов, расположенных в определенном порядке, очищается до нормативного уровня и отводится в водоем рыбхозяйственного назначения. На Синарском трубном заводе (СинТЗ) планируется достичь 97% доли оборотного водоснабжения за счет реконструкции соответствующей системы. Предполагается, что завод снизит объем потребления воды и сброса сточных вод не менее чем на 155 тыс. кубометров в год и уменьшит сброс загрязняющих веществ: нефтепродуктов на 2,5 т, взвешенных веществ — на 8 т. Кроме того, ТМК планирует построить комплекс по очистке химически загрязненных стоков , который заменит две существующие станции нейтрализации на ПНТЗ. На заводе уже работает современный комплекс AQA Генезис, который забирает более 1,5 тыс. кубометров воды в час (она используется для отделки продукции, гидросмыва, охлаждения ключевых агрегатов трубопрокатного цеха и продукции), проводит ее многоуровневую очистку и возвращает обратно в производство.

Из отходов извлекли прибыль

Больше всего образованных промышленных отходов приходится на предприятия горнодобывающей и металлургической отраслей. По данным Свердловского областного кадастра отходов производства и потребления, в 2023 году в регионе было образовано 157,9 млн т отходов, 41,1% из них утилизированы, 57,9% — размещены. Как пояснили в ДИПе, предприятия возвращают отходы в производственные процессы для получения продукции, используют в качестве строительного материала при отсыпке технологических дорог, устройстве ограждающих дамб хвостохранилищ и водосборных сооружений и засыпке выработанного пространства.

Кроме того, компании реализуют проекты переработки отходов, часть из которых приносит экономический эффект. «Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат» («Евраз КГОК»), например, перерабатывает пустую породу в новые виды щебня, которые применяются в дорожно-строительной отрасли при прокладке автомобильных дорог и производстве железобетонных конструкций. Помимо этого, «Евраз» ежегодно отдает на переработку в специализированные организации или утилизирует самостоятельно более 1 млн т производственных отходов. Так, образующиеся в прокатном и сталеплавильном производстве скрап и окалина используются в производстве ванадиевого шлака в конвертерном цехе, а из сталеплавильных шлаков извлекаются металловключения, которые реализуются сторонним переработчикам. Вместе с тем, на предприятиях ведется сбор отработанных масел для восстановления их потребительских свойств и повторного применения — в год отрабатывается и утилизируется более 1,1 тыс. т масел.

Доля переработки отходов в ТМК по итогам 2023 года составила 93%. Компания переводит их в разряд побочных продуктов, чтобы повторно использовать в производстве или реализовать сторонним потребителям. Один из примеров проектов по управлению отходами реализован на ПНТЗ. «Ранее там утилизировался песок, который образовывался на этапе выбивки и очистки отливок (продукции, полученной способом заливки жидкого сплава в литейные формы). Сейчас на заводе установлено оборудование для сепарации, переработки и повторного использования формовочного песка. Оно делит отработанную смесь на три фракции, две из которых — песок и бут — предназначены для реализации строительным компаниям и используются при рекультивации земель в качестве изолирующего слоя при создании объектов по хранению отходов и карьеров. Оставшийся после сепарации металлический скрап используется при производстве трубной заготовки»,— рассказала главный эколог ТМК Марианна Климова. Новая технология обращения с отходами на ПНТЗ позволила достичь экологических целей, а ее экономический эффект составил более 3,5 млн рублей в год. Однако часть отходов производства по-прежнему не подлежит переработке — их компания направляет на специально оборудованные изолированные площадки, которые затем рекультивируются.

«Ураласбест» за последние пять лет уменьшил долю размещаемых отходов на 17%, а объем утилизации, напротив, увеличил с 55,8% до 61,8%. Этого удалось достичь за счет рекультивации северо-восточной части отвала фабрики №5 и строительства полигона для размещения промотходов.

Анастасия Реутова