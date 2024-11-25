Глава Большесельского района уйдет в отставку

Глава Большесельского муниципального района Владимир Лубенин уйдет в отставку. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил источник в органах власти Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Лубенин

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Владимир Лубенин

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ожидается, что официально об отставке будет объявлено на этой неделе. 68-летний господин Лубенин руководит районом на протяжении 16 лет (с 2008 года).

В 2025 году в связи с переходом на одноуровневую систему местной власти в Большесельском районе пройдут выборы районных депутатов и главы. Владимир Лубенин решил завершить работу в качестве главы и уйти на пенсию. Аналогичное решение в августе принял 68-летний глава Любимского района Александр Кошкин.

Владимир Лубенин — коренной житель района. Окончил Пошехонско- Володарский сельхозтехникум и Московскую сельскохозяйственную академию им. К. А. Тимирязева, работал в колхозе, возглавлял крестьянское хозяйство, с 2000-го года работал в администрации района. Награжден медалью «За труды во благо земли Ярославской» 2-й степени, почетной грамотой губернатора и министерства сельского хозяйства, имеет ряд других наград.

Антон Голицын