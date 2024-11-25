В Ярославской области приставы нашли должницу в подвале

Жительница Даниловского района, алиментный долг которой составил 500 тыс. руб., пыталась скрыться от судебных приставов в подвале частного дома. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФССП по Ярославской области Фото: УФССП по Ярославской области

Женщина была лишена родительских прав, но не переводила деньги на содержание своих сыновей, оказавшихся в детском доме. Приставы пытались найти должницу и выяснили, что она живет в другом регионе, но изредка приезжает в Данилов.

Сотрудники УФССП пришли в частный дом. Сначала хозяин дома не хотел пускать приставов и объяснял, что должницы там нет.

«В доме должницы действительно не оказалось. Тогда судебные приставы решили проверить подвальное помещение и сделали это не зря. Должница и в самом деле пыталась скрыться от сотрудников в подвале»,— рассказали в ведомстве.

Приставы принудительно доставили мать детей в отделение и составили протоколы о привлечении к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних и воспрепятствование законной деятельности судебного пристава.

Алла Чижова