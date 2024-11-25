Компания — владелец Metropol Grand Hotel Gelendzhik сменила состав учредителей

Изменения в составе собственников произошли в компании «Инвестгрупп-отель», на балансе которой находится один из крупнейших пятизвездных отелей Геленджика — Metropol Grand Hotel Gelendzhik (ранее — Kempinski Grand Hotel). Как следует из системы «СПАРК-Интерфакс», основным владельцем общества стало ООО «Инвестгрупп-М» (51,82% в УК). Остальные доли распределены между ЗАО «Инвестгрупп» (44,47%), ООО «Инвестгрупп-Энерджи» (3,03%), Алексеем Курлянцевым (0,44%) и ООО «Гранд отель Юг» (0,21%). Все компании подконтрольны ООО «СБК Проект». До 21 ноября 2024 года 99% долей в уставном капитале «Инвестгруп-отель» принадлежали ЗАО «Инвестгрупп».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: metropol-gelendzhik.ru Фото: metropol-gelendzhik.ru

ООО «СБК проект» скрыло информацию о своих учредителях. В 2017 году «СБК проект», по информации «Ъ», контролировала компания «Сбербанк Капитал», о связи этой компании со Сбербанком также писал «Интерфакс».

У «СБК проект» есть совместный проект в отельном бизнесе с бизнесменом Александром Клячиным. По данным «СПРК-Интерфакс», компания владеет 80-процентной долей в ООО «СБК Азимут», соучредителем которого является ООО «Азимут Сахалин». Конечный бенефициар последней компании — Александр Клячин.

В конце октября стало известно, что Арбитражный суд Краснодарского края утвердил мировое соглашение по делу о банкротстве компании «Инвестгрупп-отель», в рамках которого задолженность компании перед кредиторами, которая составляет 13,5 млрд руб., погасит компания «Гранд отель Юг».

Одним из условий мировой стало то, что нынешний собственник отеля должен зарегистрировать новое юрлицо, на баланс которого он передаст гостиничный объект. Кроме того, ВЭБ.РФ (является крупнейшим кредитором) и «Гранд отель Юг» получат доли в уставном капитале новой созданной структуры. В определении суда говорится, что после подписания соглашения об отступном «Гранд отель Юг», ВЭБ.РФ и «Инвестгрупп-отель» созданную структуру передадут госкорпорации и непосредственно инвестору. Стоимость 100% долей в ней составит 3,4 млрд руб.

Наталья Решетняк