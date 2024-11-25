Накопление по-итальянски

Победу в наиболее престижном мужском теннисном состязании среди национальных сборных — Кубке Дэвиса, как и год назад, одержала сборная Италии, обыгравшая со счетом 2:0 в решающем матче голландскую команду. Защитить титул удалось немного другим составом. Однако сходство этих исторических для страны трофеев все же видно невооруженным глазом: каждый было бы сложно представить без вклада сильнейшего на данный момент теннисиста планеты Янника Синнера. В финальной стадии турнира он был практически безупречен: победил в трех матчах, не отдав при этом ни одной партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Янник Синнер (в центре) и его товарищи по сборной Италии второй раз подряд выиграли Кубок Дэвиса, победив в финале команду Нидерландов

Фото: Manu Fernandez / AP Янник Синнер (в центре) и его товарищи по сборной Италии второй раз подряд выиграли Кубок Дэвиса, победив в финале команду Нидерландов

Фото: Manu Fernandez / AP

Глядя на Янника Синнера в первые секунды после завершения последнего матча финала Кубка Дэвиса, некуда было деться от чувства обыденности. Будто и сам лидер мирового рейтинга побеждать уже привык, и для всех остальных победы этого долговязого кудрявого молодого человека уже стали константой. Нет, они, конечно, не «приелись», как триумфы, скажем, Новака Джоковича, доминировавшего гораздо дольше.

Просто все как-то сжились с мыслью, что Синнер — это новый гегемон. А как не сжиться после такого впечатляющего года?

На турнирах Большого шлема — два титула, на «Мастерсах» (состязаниях на одну категорию ниже) — три, да еще выигрыш итогового турнира ATP, да еще парочка менее статусных трофеев. И вот теперь Кубок Дэвиса, на котором мертвая хватка Синнера никуда не пропала.

Да и могла ли пропасть? На харде, любимом покрытии итальянца, шансов, скажем, у соперника по четвертьфиналу аргентинского грунтовика Себастьяна Баеса было не так много. И он был смят — 6:2, 6:1. Так Синнер спас сборную Италии от раннего вылета с финальной части Кубка Дэвиса (ранее его соотечественник Лоренцо Музетти был разгромлен аргентинцем Франсиско Серундоло). А закрепил успех Синнер победой в парном разряде. Его дуэт с Маттео Берреттини оказался сильнее Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени — 6:4, 7:5.

На оставшихся стадиях до встреч пар уже не доходило. Дважды Синнер забивал последний гвоздь.

В полуфинале дежурно — со счетом 6:3, 6:4 — был обыгран австралиец Алекс Де Минаур, единственный оппонент Синнера из топ-10. Рейтинг, впрочем, не должен вводить в заблуждение. Очень мобильный, но не слишком мощный Де Минаур всегда был относительно легким соперником для Синнера. Это отлично доказывает статистика личных встреч теннисистов: 9:0 в пользу итальянца по матчам и 20:1 по сетам. Одна из этих встреч, кстати, пришлась на финальный матч прошлогоднего Кубка Дэвиса. Тогда Синнер австралийца уничтожил (6:3, 6:0) и принес сборной Италии первую победу в турнире за 47 лет и вторую — в истории.

В финале нынешнего розыгрыша Кубка Дэвиса сборной Италии противостояла удивившая многих команда Нидерландов. Несколькими днями ранее она неожиданно прошла испанцев: отправила третью ракетку мира Карлоса Алькараса в отпуск, а великого Рафаэля Надаля — на пенсию. Затем благодаря победам в двух изнурительных матчах выбила немцев. Но в противостоянии с итальянцами дело не пошло.

Сначала Берреттини переиграл опытного голландца Ботика ван де Зандсхюлпа, который в ушедшем сезоне выдал несколько ярких матчей (особняком стоит его победа над Алькарасом во втором круге US Open), но в целом был далековато от своего пика.

Янник Синнер вышел на корт вторым, когда его сборной до защиты титула оставался один матч. Ему предстояло сыграть с Таллоном Грикспором — крепким игроком топ-50.

Именно Грикспор поначалу и задавал темп. Два эйса в первом гейме на подаче. Сумасшедшее давление во втором гейме на приеме — тогда Синнер спасся с двойного брейк-пойнта. Словом, первый сет превращался в настоящую рубку.

Обоих теннисистов редко подводила первая подача. Очень показательной была статистика стартовых десяти геймов: коротких розыгрышей (то есть состоявших максимум из четырех ударов) было почти 80% от общего количества. И в них игроки собрали примерно равное количество очков. А вот в редких затяжных розыгрышах, что удивительно, более уязвимым смотрелся Синнер.

Намеки на интригу вскоре все же рассеялись. Что-то в игре Грикспора сломалось при счете 5:6, когда на его плечи легло максимальное психологическое давление. Стало больше невынужденных ошибок в розыгрышах, чаще стала сбоить первая подача. И хотя сложнейший 12-й гейм голландец все же свел в свою пользу, на тай-брейке он не сдюжил.

А в начале второго сета Синнер завладел решающим перевесом. В третьем гейме итальянец взял чужую подачу, конвертировав свой первый же в матче брейк-пойнт. И даже отдав свою подачу в следующем гейме, итальянец с пути не сбился. Он тут же вернул себе преимущество, а следом взял еще три гейма и принес своей сборной Кубок Дэвиса — 7:6 (7:2), 6:2.

«Какое чудесное чувство — завершить сезон вот так! Мы очень рады снова выиграть этот трофей. Мы хотели отстоять прошлогоднюю победу. Мы все выложились на 100%»,— говорил после матча сиявший от счастья Синнер.

Нет, все-таки эта победа значила для него достаточно много.

Но уж точно не меньше она значила для его партнеров. Для того же Берреттини, финалиста Wimbledon-2021 в одиночном разряде, который спустя год съехал из-за травм во вторую сотню рейтинга, а теперь предпринимает попытки вернуться в теннисную элиту: «В прошлом сезоне я лишь наблюдал за успехами команды, поддерживал ее со стороны. Теперь я принес ей несколько важных очков». Для молодых игроков, которых Берреттини в своей речи тоже отметил: «Все выкладываются по полной. Лоренцо Музетти, ребята, которые вернулись домой,— Флавио Коболли и Маттео Арнальди — они выиграли несколько действительно важных матчей на ранних стадиях».

В общем, победа сборной Италии в Кубке Дэвиса — это маркер не только высочайшего уровня игры ее флагмана Янника Синнера, без которого этот успех, вероятнее всего, не был бы возможен. Это также показатель глубины состава: в топ-50 рейтинга ATP сейчас шесть итальянцев, пять из которых моложе 24 лет (больше в первой полусотне классификации только американцев). Это также следствие развития в стране теннисных традиций, ведь не только победой в Кубке Дэвиса запомнится итальянской публике 2024 год. В прошлую среду сборная Италии также взяла Кубок Билли Джин Кинг — аналогичное соревнование среди женщин. Наконец, потрясающий прорыв в завершившемся сезоне сделала итальянка Джасмин Паолини, сыгравшая в финалах Roland Garros и Wimbledon в «одиночке» и завоевавшая олимпийское золото в паре с Сарой Эррани.

Роман Левищев