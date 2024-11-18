Янник Синнер оторвался не на шутку

Победителем Nitto ATP Finals, завершившегося в Турине итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с призовым фондом $15,25 млн, стал итальянец Янник Синнер, который в двух партиях переиграл американца Тейлора Фрица. Не отдав в пяти матчах ни одного сета и завоевав восьмой титул в нынешнем сезоне, 23-летний лидер мирового рейтинга подтвердил свою готовность доминировать в мужском теннисе на протяжении ближайших нескольких лет. Помешать этому, судя по всему, способен лишь один конкурент Синнера — испанец Карлос Алькарас, который из-за серии неудач в последние два месяца закончил год на третьем месте, пропустив вперед Александра Зверева из Германии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Янник Синнер с трофеем Nitto ATP Finals.

Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters Янник Синнер с трофеем Nitto ATP Finals.

Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters

В забитом до отказа зале пресс-конференций Inalpi Arena Янник Синнер, новоиспеченный чемпион итогового турнира АТР, сильнейший теннисист мира и по совместительству лучший спортсмен Италии, отвечал на вопросы журналистов. «Это что-то особенное. Я провел турнир на очень высоком уровне. Временами я просто не мог сыграть лучше, так что я очень счастлив»,— сказал 23-летний молодой человек, заработавший за восемь дней $4,881 млн и установивший рекорд по количеству призовых на одном турнире, улучшив показатель недельной давности американки Коко Гауфф на WTA Finals.

Победа Янника Синнера над Тейлором Фрицем в финале Nitto ATP Finals лишь подтвердила безальтернативность его туринского триумфа.

Синнер стал первым в XXI веке чемпионом итогового турнира, не отдавшим на нем ни одного сета. Подобное даже на пике карьеры не удавалось ни Роджеру Федереру, выигрывавшему ATP Finals шесть раз, ни его семикратному чемпиону Новаку Джоковичу.

С тех пор как этот своеобразный рекорд был установлен в 1986 году чехом Иваном Лендлом, по теннисным меркам прошла целая вечность. А 33 гейма, проигранные Синнером в пяти матчах, являются лучшим показателем за все 39 лет, которые итоговый турнир проводится по нынешней формуле.

Впрочем, ничего удивительного тут нет. Не случайно же в рейтинге по итогам года преимущество Синнера перед второй ракеткой мира Александром Зверевым из Германии составило 3915 очков. Это очень много. С 2008 года, когда классификация АТР стала подсчитываться по нынешней системе, лидер всего дважды уходил от своего ближайшего преследователя в более ощутимый отрыв, причем в обоих случаях речь идет о Новаке Джоковиче. В 2011 году серб опередил испанца Рафаэля Надаля на 4035 баллов, а в 2015-м британца Энди Маррея на 7640. Однако Джокович оба раза выигрывал на мейджорах по три титула, а Синнер сейчас взял лишь два.

Причиной огромного разрыва между первым и вторым теннисистами мира в этом году во многом стало фиаско, которое в заключительной трети сезона потерпел Карлос Алькарас.

Летом, после того как вслед за Roland Garros испанец выиграл Wimbledon, создавалось впечатление, что Синнеру не избежать с его стороны серьезнейшей конкуренции. Однако поражение от Джоковича в финале Олимпиады здорово подкосило Алькараса. Он хотя и обыграл Синнера в конце сентября в финале Открытого чемпионата Китая, пекинского турнира категории 500, но провалил все главные соревнования последней трети сезона — US Open, «мастерсы» в Шанхае и Париже, а также Nitto ATP Finals (см. справку), пропустив на второе место более стабильного Зверева. Таким образом, теннисист, выигравший два чемпионата Большого шлема в течение одного сезона, остался в рейтинге лишь третьим. Такого не было никогда.

Другое дело, что списывать Алькараса со счетов нельзя. На данный момент он остается единственным соперником Синнера, способным подвинуть его с первого места.

Новаку Джоковичу, который, кстати, ровно год назад в финале туринского теннисного саммита показал итальянцу мастер-класс, это уже не под силу. Поколение Александра Зверева, Даниила Медведева и Тейлора Фрица, вероятно, еще не сказало своего последнего слова. Однако за последние три сезона на его счету нет ни одной победы на турнирах Большого шлема. А без этого претендовать на лидерство нельзя.

Что касается Даниила Медведева, который в понедельник уступил четвертое место в рейтинге ATP Фрицу, то он хорошо начал сезон, но после Олимпиады, как и Алькарас, заметно сбавил обороты.

Не сумев подготовиться к американской серии, россиянин потерпел поражения на старте «мастерсов» в Монреале и Цинциннати, где в прошлые годы обычно пополнял запас рейтинговых баллов. Тем не менее Медведев финишировал в топ-5 уже в пятый раз (2019–2021, 2023, 2024), повторив рекорд для российских теннисистов. До него то же самое удавалось Евгению Кафельникову (1996, 1997, 1999, 2000, 2001). Николай Давыденко был в пятерке четыре раза (2005–2008), а Марат Сафин — трижды (2000, 2002, 2004).

Результаты пяти лучших теннисистов мира на главных турнирах в 2024 году Игрок Australian Open Индиан-Уэллс Майами Монте-Карло Мадрид Рим Roland Garros Wimbledon Монреаль Цинциннати US Open Шанхай Париж ATP Finals 1. Янник Синнер (Италия) Титул 1/2 Титул 1/4 1/4 - 1/2 1/4 1/4 Титул Титул Титул - Титул 2. Александр Зверев (Германия) 1/2 1/4 1/2 1/8 1/8 Титул Финал 1/8 1/4 1/2 1/4 1/8 Титул 1/2 3. Карлос Алькарас (Испания) 1/4 Титул 1/4 - 1/4 - Титул Титул - 1/16 1/32 1/4 1/8 Группа 4. Тейлор Фриц (США) 1/4 1/8 1/32 1/32 1/2 1/4 1/8 1/4 1/16 1/32 Финал 1/2 1/16 Финал 5. Даниил Медведев (Россия) Финал Финал 1/2 1/8 1/4 1/8 1/8 1/2 1/16 1/16 1/4 1/4 1/16 Группа

Евгений Федяков, Турин