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Полиция запретила челябинке продавать магические обереги и проводить ретриты

Управление МВД России по Челябинской области выдало предостережение 43-летней местной жительнице, которая организовывала духовные практики для женщин. В ее действиях правоохранители усмотрели деструктивный характер, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным полиции, челябинка проводила женские курсы и ретриты, продавала магическую бижутерию. Участникам ее духовных практик было запрещено рассказывать о них родственникам, снимать занятия на видео, выкладывать информацию о них в социальных сетях.

«В определенный момент участники культа покидают свои дома и семьи, разрывают отношения с родственниками, оставляют учебу и работу, направляясь в так называемые места силы, расположенные в Казахстане и Крыму»,— сообщает ГУ МВД России по Челябинской области

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