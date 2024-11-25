Аэропорт Антальи возобновил прием рейсов после возгорания самолета из Сочи

Международный аэропорт Антальи возобновил прием рейсов после инцидента с возгоранием самолета Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут», прибывшего из Сочи. Посадки временно отменили до 3:00, однако сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме, по данным онлайн-табло аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Обратный рейс Анталья—Сочи, задержавшийся после инцидента, прибудет в аэропорт Сочи с опозданием. По данным онлайн-табло воздушной гавани курорта, борт с номером рейса А4-5052, который должен был прибыть в 00:30 25 ноября, теперь ожидается в 12:50 с пометкой «задержан».

«Ъ-Сочи» писал, что возгорание самолета произошло вечером 24 ноября при посадке в сложных погодных условиях. Очевидцы сообщили о резком ударе при посадке и утечке топлива. Авиакомпания «Азимут» ранее заявила о подготовке резервного борта для отправки обратного рейса А4-5052.

Мария Удовик