В прилетевшем из Сочи в Анталью самолете произошел пожар после жесткой посадки

Самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс Сочи — Анталья, совершил грубую посадку из-за сдвига ветра и загорелся. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам, сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В воскресенье, 24 ноября, в аэропорту Антальи при посадке самолета Sukhoi Superjet 100-95LR авиакомпании «Азимут» возник пожар. На сайте перевозчика уточнили, что причиной происшествия стал сдвиг ветра, который привел к грубой посадке воздушного судна.

Командир экипажа, оценив ситуацию, принял решение об эвакуации пассажиров с использованием надувных трапов. Всех находившихся на борту доставили в аэровокзал. Пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет, что также подтвердили в Росавиации.

«В настоящее время авиакомпания Азимут готовит резервный борт для отправки обратного рейса А45052», — говорится на официальном сайте авиакомпании.

Мария Удовик