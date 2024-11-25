На посту главы «Бамтоннельстрой-Моста» Руслана Байсарова сменил Юрий Кравцов

Как сообщил «Бамтоннельстрой-Мост» («БТС-Мост»), один из крупнейших инфраструктурных подрядчиков РФ, председателем совета директоров компании стал Юрий Кравцов, решение было принято 21 ноября. Его предшественник Руслан Байсаров возглавил набсовет компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Байсаров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Руслан Байсаров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Юрий Кравцов с 2020 года был гендиректором холдинга «Мосинжпроект», специализирующегося на строительстве и проектировании метро и дорожных объектов в Москве. Как сообщает «БТС-Мост», ранее господин Кравцов работал в «Газпроме», «Газпром нефти», «Транснефти» и «Норникеле», принимал участие в строительстве газопровода Средняя Азия—Центр, проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

«БТС-Мост», начинавший свою деятельность как компания, специализирующаяся на строительстве тоннелей и построившая тоннели на БАМе, возвел Русский мост через пролив Босфор Восточный, трансграничные мосты Благовещенск—Хэйхэ и Нижнеленинское—Тунцзян, а также реализовал ряд других крупных проектов. Он будет строить четыре крупнейших инженерных сооружения в рамках третьего этапа расширения БАМа и Транссиба — вторые Северомуйский, Кузнецовский и Кодарский тоннели и мост через Амур.