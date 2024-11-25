На посту главы «Бамтоннельстрой-Моста» Руслана Байсарова сменил Юрий Кравцов
Как сообщил «Бамтоннельстрой-Мост» («БТС-Мост»), один из крупнейших инфраструктурных подрядчиков РФ, председателем совета директоров компании стал Юрий Кравцов, решение было принято 21 ноября. Его предшественник Руслан Байсаров возглавил набсовет компании.
Руслан Байсаров
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Юрий Кравцов с 2020 года был гендиректором холдинга «Мосинжпроект», специализирующегося на строительстве и проектировании метро и дорожных объектов в Москве. Как сообщает «БТС-Мост», ранее господин Кравцов работал в «Газпроме», «Газпром нефти», «Транснефти» и «Норникеле», принимал участие в строительстве газопровода Средняя Азия—Центр, проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2».
«БТС-Мост», начинавший свою деятельность как компания, специализирующаяся на строительстве тоннелей и построившая тоннели на БАМе, возвел Русский мост через пролив Босфор Восточный, трансграничные мосты Благовещенск—Хэйхэ и Нижнеленинское—Тунцзян, а также реализовал ряд других крупных проектов. Он будет строить четыре крупнейших инженерных сооружения в рамках третьего этапа расширения БАМа и Транссиба — вторые Северомуйский, Кузнецовский и Кодарский тоннели и мост через Амур.