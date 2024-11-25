Посол: Россия надеется выйти на рекордный товарооборот с Арменией в $14–16 млрд

Россия по итогам текущего года надеется выйти на рекордный товарооборот с Арменией в размере $14–16 млрд. Об этом заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин. По его словам, альтернатив российско-армянскому взаимодействию, в том числе в рамках ОДКБ, не существует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол РФ в Армении Сергей Копыркин

Фото: МИД РФ Посол РФ в Армении Сергей Копыркин

Фото: МИД РФ

В интервью «Известиям» глава дипмиссии отметил, что торгово-экономические отношения между двумя странами развиваются благодаря сотрудничеству в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Важную роль в этом играют усилия органов ЕАЭС по устранению торговых и административных барьеров, что способствует переходу стран-участниц к единым стандартам.

Дипломат также обратил внимание, что присутствие в БРИКС важнейших партнеров Армении, помимо России,— Ирана, Индии, Китая и ОАЭ — повышает привлекательность этой площадки для Еревана. Нацеленность на присоединение к БРИКС также обозначили Азербайджан и Турция, напомнил господин Копыркин.

Он заявил, что объем российских инвестиций составляет около $4 млрд. В первом полугодии 2024 года товарооборот между странами превысил $8,3 млрд, что превышает показатели за весь прошлый год, которые составили $7,4 млрд. «Рассчитываем сохранить набранные темпы и выйти на рекордные $14–16 млрд»,— добавил Сергей Копыркин.

Кроме того, стороны работают над запуском в Армении экономических проектов, направленных на развитие промышленности, создание новых рабочих мест и рост налоговых поступлений.