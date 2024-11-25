137,4 миллиарда рублей составил объем наличных денег в обращении в третьем квартале 2024 года, сообщил Банк России. Показатель для третьего квартала оказался минимальным с 2018 года (снижение на 77% за год на фоне повышения ставок по вкладам и снижения спроса на кредиты наличными). На начало октября 2024 года общая сумма наличных в обращении составила 18,1 трлн руб., снизившись за год на 400 млрд руб. При этом если в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом 2023 года показатель вырос на 3,3%, то за тот же период 2024 года — всего на 0,8%, а доля наличных в денежной массе составила 15,6% против 19,2% годом ранее.

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