Пеп Гвардиола дал себе сезон

Одна из главных интриг английского футбольного сезона, кажется, исчезла вместе с сообщениями о том, что наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола все-таки продлит договор с клубом еще на один год. В последние месяцы слишком многое указывало на то, что знаменитый тренер может вскоре покинуть команду, в том числе возникшие у нее осенью серьезные игровые проблемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Molly Darlington / Reuters Фото: Molly Darlington / Reuters

О том, что Пеп Гвардиола договорился о продлении истекающего ближайшим летом контракта с «Манчестер Сити» или даже уже заключил новый договор с ним, сообщили The New York Times и практически все ведущие британские медиаресурсы — такие как BBC, Sky Sports, The Guardian. По их данным, соглашение с испанцем будет пролонгировано еще на сезон.

Почему эта новость вызвала огромный резонанс не только в Англии, понятно. Она убила одну из главных интриг, имеющих отношение к текущему футбольному сезону. Интрига касалась будущего Пепа Гвардиолы, успевшего превратиться в знаковую для «Манчестер Сити» фигуру.

Испанского тренера, который приобрел репутацию чрезвычайно эффективного и полного идей специалиста в «Барселоне» и «Баварии», он нанял в 2016 году.

И именно при Гвардиоле «Манчестер Сити» пережил радикальную трансформацию — из просто уже очень богатого клуба с амбициями в клуб, являющийся настоящим футбольным гигантом, флагманом своего чемпионата и всего европейского футбола.

С Гвардиолой манчестерцы завоевали в общей сложности 18 трофеев. В этот набор входят шесть побед в чемпионате Англии, включая беспрецедентную серию из четырех в сезонах, предшествовавших нынешнему, а также одна, в 2023 году, в Лиге чемпионов, первая в наиболее престижном еврокубке для манчестерцев. С Гвардиолой «Манчестер Сити» бил и другие рекорды, скажем, преодолев отметку в сто набранных в национальном первенстве очков.

За прошедшее время с Пепом Гвардиолой, в чьей исключительной ценности для команды у ее менеджеров сомнений никогда не возникало, контракт продлевали трижды — в 2018, 2020 и 2022 годах. Но предыдущие пролонгации становились событиями скорее рутинными, чего не скажешь об очередной.

Дело в том, что сейчас слишком многое указывало на то, что Пеп Гвардиола после почти десяти лет работы с «Манчестер Сити» собирается по окончании сезона его покинуть. На самом деле подозрения насчет того, что такой сценарий воплотится в реальность, возникли еще в мае. Тогда, комментируя четвертый подряд выигрыш чемпионата Англии, Гвардиола сказал, что «ближе к тому, чтобы уйти, чем остаться», давая понять, что устал от давления и напряжения, являющихся неотъемлемой частью тренерской деятельности на топовом уровне. Как раз на давление и напряжение ссылался в первую очередь немецкий тренер Юрген Клопп, когда летом покидал «Ливерпуль»: а он трудился — и весьма успешно — с ним еще дольше, чем Пеп Гвардиола с «Манчестер Сити». Некоторые манчестерские игроки рассказывали, что боятся: наставник действительно заранее запланировал расставание с клубом.

Очередной же сезон только добавлял поводов о нем рассуждать. Их было предостаточно. Основной заключался в неожиданных чисто игровых сложностях, с которыми столкнулся «Манчестер Сити».

Ноябрьскому перерыву в клубном календаре, который завершается на этой неделе, предшествовал удивительный для клуба срыв. Он потерпел поражения в четырех подряд официальных матчах — от «Тоттенхема» в Кубке Английской лиги, от «Спортинга» в Лиге чемпионов и от «Борнмута» с «Брайтоном» в чемпионате страны. В нем отставание «Манчестер Сити» от находящегося на верхушке таблицы «Ливерпуля» достигло уже пяти очков. Осечки мачнестерцев принято объяснять отчасти обилием обрушившихся на них травм (на несколько месяцев из строя выбыл, в частности, обладатель «Золотого мяча» Родри), но все равно они выглядят по крайней мере свидетельством потери командой прежнего запаса прочности. Также версию насчет того, что Пеп Гвардиола не собирается задерживаться в «Манчестер Сити», подкрепили уход из клуба его друга, спортивного директора Чики Бегиристайна и тот факт, что, вопреки традиции, предполагающей, что в ноябре владелец команды — City Football Group — анонсирует будущую пролонгацию его контракта, такой анонс сейчас не прозвучал.

Эксперт по испанскому футболу Гиллем Балаге в колонке для BBC констатировал, что решение Пепа Гвардиолы продолжить трудиться в английском гранде означает, что он все же «нашел энергию», для этого необходимую, и что в любом случае перед истечением срока нового контракта испанца клуб, не исключено, окажется в непростой ситуации. В 2025 и 2026 году завершается срок действия договоров целой группы его ключевых футболистов — таких как Кевин де Брёйне, Бернарду Силва, Кайл Уокер, Джон Стоунс, Эдерсон. А в настоящее время проходит дисциплинарный процесс, на котором «Манчестер Сити» выступает в качестве обвиняемого в 115 нарушениях пунктов финансового регламента Английской премьер-лиги (АПЛ). Он грозит ему или просто неприятными, или катастрофическими последствиями в виде, к примеру, лишения значительного количества очков.

Алексей Доспехов