«Манчестер Сити» созрел для очистки

Главным событием минувшего уикенда в европейском футболе стал гостевое поражение со счетом 1:2, которое в чемпионате Англии его фаворит «Манчестер Сити» потерпел от «Брайтона». Оно было уже четвертым подряд в официальных матчах для могучего клуба, который, как казалось совсем недавно, вообще не может пережить ничего похожего на кризис. Но сейчас-то кризис стал слишком очевидным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэттью О’Райлли («Брайтон») (в центре) забивает гол в ворота «Манчестер Сити»

Фото: Alastair Grant / AP Мэттью О’Райлли («Брайтон») (в центре) забивает гол в ворота «Манчестер Сити»

Фото: Alastair Grant / AP

На эту осечку, если бы не контекст, не стоило бы обращать особенно пристального внимания: с кем не бывает. В конце концов, фаворит английского чемпионата уступил все-таки клубу, который по уровню игры и уровню возможностей уже несколько лет как где-то в группе ближайших преследователей безусловных английских гигантов, который в этом первенстве держится сразу вслед за тройкой. Отставание после этой неудачи от лидера турнира «Ливерпуля» у «Манчестер Сити», конечно, уже не символическое. Но четыре балла — это, как ни крути, мизер, учитывая, что сыграно 11 туров из 38. Все еще можно сто раз наверстать.

И потом, как, собственно, манчестерцы проиграли? Да обиднейшим образом!

Повели благодаря голу Эрлинга Холанна в счете в первом тайме, легко могли запас увеличить, но запороли кучу моментов, владея мячом чуть ли не втрое чаще соперников. А на излете матча, не сориентировавшись после проведенных тренером «Брайтона» Фабианом Хюрцелером замен, нарвались на два подряд гола как раз от вышедших на поле резервистов, Жуана Педру и Мэттью О’Райлли — и все, гудбай, очки.

Но от контекста никуда не денешься. А этот контекст, он выделен всеми английскими изданиями, чтобы никто вдруг не забыл, хотя как забыть-то? 30 октября матч Кубка Английской лиги, и «Манчестер Сити» вылетает из него после столкновения с «Тоттенхемом». Спустя три дня — встреча в рамках национального первенства со скромным «Борнмутом». Те же 1:2. Спустя еще трое суток игра в Лиге чемпионов против «Спортинга», выливающаяся в конфуз в виде 1:4. И сейчас снова 1:2.

Четыре подряд поражения — это в случае «Манчестер Сити» ЧП грандиозное. С ним такое в предыдущий раз происходило в 2006 году, в прошлой жизни.

В ней он был просто неплохим клубом, а до приобретения команды инвесторами из ОАЭ, превратившего ее в монстра, в пожирателя трофеев, оставалась еще пара лет. Нынешний наставник манчестерцев Пеп Гвардиола тогда еще даже не начинал тренерскую карьеру в «Барселоне». А за те восемь лет, что он руководит командой, дозревшей при нем до своего особенного статуса, с которым и прошлогодняя победа в Лиге чемпионов не кажется каким-то ужасно высоким взлетом, даже серия из трех поражений случилась всего-то однажды, в 2018 году.

Остроты сегодняшней истории придает тот факт, что, строго говоря, оснований думать, будто бы «Манчестер Сити» может влипнуть в нее, еще недавно никак не было. Позади — четыре прекрасных сезона с обязательным золотом английского чемпионата и иными трофеями, летом — никаких радикальных кадровых потрясений. И тут такой провал, который, выясняя его происхождение и степень серьезности, хочется разобрать на мельчайшие детальки.

Но после этих разборов вопросов все равно остается намного больше, чем ответов,— как в анализе BBC. Есть вещи, которые несложно зафиксировать. Скажем, в данный момент средняя результативность «Манчестер Сити» в чемпионате составляет ровно два гола — а в предыдущем сезоне было чуть больше двух с половиной.

Иными словами, падение значительное, особенно учитывая, что число ударов по чужим воротам у манчестерцев даже слегка выросло. И с пропущенными голами ситуация тоже похуже. В общем, регресс налицо.

А дальше — сплошные сомнения и версии. Про травмы, которые оставили «Манчестер Сити» на несколько месяцев без Родри, как выяснилось, слишком ценного для него в роли элемента, скрепляющего разные линии, и все время лишают других ключевых персонажей — Кевина де Брёйне, Рубена Диаша, Джека Грилиша, Жереми Доку, Натана Аке, Мануэля Аканджи. Про скверную адаптацию в основе некоторых молодых игроков вроде Джамая Симпсона-Пьюзи, одинаково невнятного и против «Спортинга», и против «Брайтона». Наконец, про какой-то общий дефицит энергетики, который мог бы выручить в таком положении, компенсировав потери. И «Спортинг», и «Брайтон», сумевшие, потерпев, прибавить, в этом компоненте «Манчестер Сити» ведь явно превзошли на голову. А такой дефицит иногда возникает у клубов, упершихся в какой-то смысловой потолок, когда и колоссальные ресурсы двигаться вперед отчего-то не помогают, а требуется хорошая встряска.

И здесь-то и возникает тема, связанная с будущим Пепа Гвардиолы.

Его контракт с «Манчестер Сити» истекает летом 2025 года. А прежде, решая продлить с Гвардиолой договор, манчестерский менеджмент всегда загодя этот шаг анонсировал. Пока же никаких анонсов. Зато уже объявил, что уходит из «Манчестер Сити», спортивный директор Чики Бегиристайн, друг Гвардиолы, который кое-что положительное в этой печальной серии все же нашел. Положительное — тайминг, тот факт, что после проигрыша «Брайтону» открывается ноябрьское окно под матчи сборных, две недели на, как выразился тренер, приведение футболистов в форму и «очистку головы». Вряд ли когда-нибудь нужда в ней людей, ответственных за «Манчестер Сити», была настолько велика.

Алексей Доспехов